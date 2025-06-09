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Quarantine Control Zombie Zone (Мод, Без рекламы)

Quarantine Control Zombie Zone (Мод, Без рекламы) 0.1

Проверь документы, выяви заражённых и не пропусти смерть сквозь границу
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Версия:
0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Ururur
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:58
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 56 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Quarantine Control: Zombie Zone — это атмосферный симулятор на выживание с элементами интерактивной драмы, где ты играешь офицера карантинной службы на последней границе между человечеством и заражённым миром. Каждый день к твоему посту подходят выжившие — с просьбами, справками, документами. Кто-то ищет спасения, кто-то что-то скрывает, а кто-то уже не человек.


Ты сканируешь, анализируешь, допрашиваешь и принимаешь решения, от которых зависит безопасность целого города. Не пропусти ложные справки, замечай детали, улови дрожь в голосе — ошибка может стоить жизней. За каждым — история, за каждой сменой — новая моральная дилемма. Quarantine Control: Zombie Zone — это не игра про зомби. Это игра про ответственность, страх и последние рубежи человечности.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать Quarantine Control Zombie Zone (Мод, Без рекламы) 56 Мб Ссылка 2 56 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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