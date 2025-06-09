Quarantine Control Zombie Zone (Мод, Без рекламы) 0.1
Проверь документы, выяви заражённых и не пропусти смерть сквозь границу
Quarantine Control: Zombie Zone — это атмосферный симулятор на выживание с элементами интерактивной драмы, где ты играешь офицера карантинной службы на последней границе между человечеством и заражённым миром. Каждый день к твоему посту подходят выжившие — с просьбами, справками, документами. Кто-то ищет спасения, кто-то что-то скрывает, а кто-то уже не человек.
Ты сканируешь, анализируешь, допрашиваешь и принимаешь решения, от которых зависит безопасность целого города. Не пропусти ложные справки, замечай детали, улови дрожь в голосе — ошибка может стоить жизней. За каждым — история, за каждой сменой — новая моральная дилемма. Quarantine Control: Zombie Zone — это не игра про зомби. Это игра про ответственность, страх и последние рубежи человечности.
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Скачать Quarantine Control Zombie Zone (Мод, Без рекламы) v0.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.