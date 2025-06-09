Описание

Quarantine Control: Zombie Zone — это атмосферный симулятор на выживание с элементами интерактивной драмы, где ты играешь офицера карантинной службы на последней границе между человечеством и заражённым миром. Каждый день к твоему посту подходят выжившие — с просьбами, справками, документами. Кто-то ищет спасения, кто-то что-то скрывает, а кто-то уже не человек.





Ты сканируешь, анализируешь, допрашиваешь и принимаешь решения, от которых зависит безопасность целого города. Не пропусти ложные справки, замечай детали, улови дрожь в голосе — ошибка может стоить жизней. За каждым — история, за каждой сменой — новая моральная дилемма. Quarantine Control: Zombie Zone — это не игра про зомби. Это игра про ответственность, страх и последние рубежи человечности.