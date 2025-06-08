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Wreckfest Try & Buy

Wreckfest Try & Buy 1.0.97

Бей, тарань и прокачивай — гонки без правил со свалочными монстрами и дерби-хаосом
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Версия:
1.0.97
Требования:
Android 9
Разработчик:
HandyGames
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Вчера, 21:16
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
12
Скриншоты
Описание

Wreckfest Try & Buy — это гонки нового уровня, где важен не только финиш, но и выживание. Сверхреалистичная физика превращает каждый заезд в спектакль: машины кувыркаются, металл гнётся, детали разлетаются, а ты — в самом эпицентре. Участвуй в гонках с пересечениями, встречным движением или выходи на арену дерби, чтобы стать королём разрушения. Уникальные трассы и напряжённые моменты гарантированы.


Прокачивай авто под свой стиль: хочешь в бой — ставь каркас, бампер, боковую защиту и будь готов к лобовым таранам. Предпочитаешь скорость? Увеличивай мощность: фильтры, топливная система, распредвал. Машины тут — побитые, ржавые, но харизматичные: от американских дредноутов до юрких европейцев. Всё влияет на физику — больше брони, выше вес, сложнее управлять. Wreckfest Try & Buy — попробуй, получи адреналин, а там, глядишь, и не отпустит.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Wreckfest Try & Buy v1.0.97 MOD APK

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Скачать Wreckfest Try & Buy 1.3 Гб Ссылка 2 1.3 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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