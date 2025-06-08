Описание

Wreckfest Try & Buy — это гонки нового уровня, где важен не только финиш, но и выживание. Сверхреалистичная физика превращает каждый заезд в спектакль: машины кувыркаются, металл гнётся, детали разлетаются, а ты — в самом эпицентре. Участвуй в гонках с пересечениями, встречным движением или выходи на арену дерби, чтобы стать королём разрушения. Уникальные трассы и напряжённые моменты гарантированы.





Прокачивай авто под свой стиль: хочешь в бой — ставь каркас, бампер, боковую защиту и будь готов к лобовым таранам. Предпочитаешь скорость? Увеличивай мощность: фильтры, топливная система, распредвал. Машины тут — побитые, ржавые, но харизматичные: от американских дредноутов до юрких европейцев. Всё влияет на физику — больше брони, выше вес, сложнее управлять. Wreckfest Try & Buy — попробуй, получи адреналин, а там, глядишь, и не отпустит.