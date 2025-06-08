Wreckfest Try & Buy 1.0.97
Бей, тарань и прокачивай — гонки без правил со свалочными монстрами и дерби-хаосом
Wreckfest Try & Buy — это гонки нового уровня, где важен не только финиш, но и выживание. Сверхреалистичная физика превращает каждый заезд в спектакль: машины кувыркаются, металл гнётся, детали разлетаются, а ты — в самом эпицентре. Участвуй в гонках с пересечениями, встречным движением или выходи на арену дерби, чтобы стать королём разрушения. Уникальные трассы и напряжённые моменты гарантированы.
Прокачивай авто под свой стиль: хочешь в бой — ставь каркас, бампер, боковую защиту и будь готов к лобовым таранам. Предпочитаешь скорость? Увеличивай мощность: фильтры, топливная система, распредвал. Машины тут — побитые, ржавые, но харизматичные: от американских дредноутов до юрких европейцев. Всё влияет на физику — больше брони, выше вес, сложнее управлять. Wreckfest Try & Buy — попробуй, получи адреналин, а там, глядишь, и не отпустит.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.