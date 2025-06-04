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Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки)

Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.1

Петли, трамплины и падения с небес — проверь, как далеко уедешь
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Appcupi Inc.
Категория:
Игры / Гонки
Обновлено:
Сегодня, 12:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 132 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Ultimate Ramp Car Stunt 3D — это экстремальный трюковой автосимулятор, где ты мчишься по небу, взлетаешь на километровые рампы и пытаешься не сорваться вниз с очередной мёртвой петли. Каждые 5 минут — ускорение, прыжок, судорожное выравнивание болида и напряжённая посадка. Физика тут не прощает ошибок — важно чувствовать вес машины, дозировать газ и заранее рассчитывать траекторию.


Игру выделяют многоуровневые трассы, сложные конструкции и впечатляющая разрушаемость — иногда одного неосторожного движения хватает, чтобы снести полчаса прогресса. Разные автомобили реагируют по-своему, а каждое новое испытание требует от тебя новых подходов. Графика симпатичная, звук хлёсткий, а падения — зрелищные и обидные одновременно. Сможешь пройти весь маршрут без единой ошибки или улетишь с трамплина в закат на второй минуте?


Информация о модах

Бесплатные покупки

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Ultimate Ramp Car Stunt 3D (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.1 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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