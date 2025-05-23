Dirt Trackin 3 (Мод, Unlocked) 1.55
Реалистичные гонки по грязи: 27 трасс, 5 классов, 100+ пилотов
Dirt Trackin 3 — это олдскульные гонки по бездорожью с современными технологиями, созданные для фанатов настоящей скорости и грязи. Каждые пять минут — это борьба на поворотах, тактический дрифт и борьба за позицию с живыми соперниками или ИИ. Ты получаешь доступ к 27 трассам, включая лицензированные автодромы и переосмысленные легенды серии.
Выбирай из 5 реальных классов машин: от Super Late Models до Street Stock, и соревнуйся от имени одного из 100+ лицензированных гонщиков, включая известных чемпионов. Игра даёт реалистичное ощущение веса, сцепления и мощности машин, при этом оставаясь драйвовой и понятной. Dirt Trackin 3 — это не просто аркада, а качественный симулятор грязевых гонок, где каждый заезд — как настоящая гонка на выживание.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.