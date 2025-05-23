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Dirt Trackin 3 (Мод, Unlocked)

Dirt Trackin 3 (Мод, Unlocked) 1.55

Реалистичные гонки по грязи: 27 трасс, 5 классов, 100+ пилотов
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Версия:
1.55
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bennett Racing Simulations, LLC
Категория:
Гонки / Платные
Обновлено:
Вчера, 23:45
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 287 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Dirt Trackin 3 — это олдскульные гонки по бездорожью с современными технологиями, созданные для фанатов настоящей скорости и грязи. Каждые пять минут — это борьба на поворотах, тактический дрифт и борьба за позицию с живыми соперниками или ИИ. Ты получаешь доступ к 27 трассам, включая лицензированные автодромы и переосмысленные легенды серии.


Выбирай из 5 реальных классов машин: от Super Late Models до Street Stock, и соревнуйся от имени одного из 100+ лицензированных гонщиков, включая известных чемпионов. Игра даёт реалистичное ощущение веса, сцепления и мощности машин, при этом оставаясь драйвовой и понятной. Dirt Trackin 3 — это не просто аркада, а качественный симулятор грязевых гонок, где каждый заезд — как настоящая гонка на выживание.


Информация о модах

Разблокирована игра

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 Теги темы: Unlocked

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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