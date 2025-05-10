Описание

Chronomon - Monster Farm — пиксельный симулятор с элементами RPG, в котором ты управляешь собственной фермой в мире, где монстры — не угроза, а помощники. Заводи уникальных существ, выращивай урожай, строй здания и решай, чем заняться сегодня: прокачивать хозяйство, исследовать окрестности или отправляться в бой.





Каждый монстр имеет уникальные навыки, которые пригодятся и в сельском хозяйстве, и в обороне. Свобода выбора, десятки видов существ, апгрейды, приключения и сражения формируют гибкий геймплей — ты сам решаешь, как развивать свою ферму. Игра подойдёт тем, кто любит сочетание олдскульной графики, стратегии и ностальгического уюта.