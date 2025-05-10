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Chronomon - Monster Farm (Полная версия)

Chronomon - Monster Farm (Полная версия) 0.7968

Построй ферму монстров и выбери свой путь: сражения или урожай
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Версия:
0.7968
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Stone Golem Studios
Категория:
Симуляторы / Платные
Обновлено:
Сегодня, 14:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Chronomon - Monster Farm — пиксельный симулятор с элементами RPG, в котором ты управляешь собственной фермой в мире, где монстры — не угроза, а помощники. Заводи уникальных существ, выращивай урожай, строй здания и решай, чем заняться сегодня: прокачивать хозяйство, исследовать окрестности или отправляться в бой.


Каждый монстр имеет уникальные навыки, которые пригодятся и в сельском хозяйстве, и в обороне. Свобода выбора, десятки видов существ, апгрейды, приключения и сражения формируют гибкий геймплей — ты сам решаешь, как развивать свою ферму. Игра подойдёт тем, кто любит сочетание олдскульной графики, стратегии и ностальгического уюта.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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