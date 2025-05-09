Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег) 1.2
Подстригай, улучшай, зарабатывай: создай лучший салон в городе
Hair Salon Simulator 3D — это парикмахерский симулятор от первого лица, в котором ты берешь под контроль собственный салон и шаг за шагом превращаешь его в элитное заведение. Каждый клиент — новая задача: подровнять, покрасить, уложить. Тебе доступны ножницы, машинки, краски и сушки, а за точность и скорость ты получаешь больше чаевых и хороших отзывов.
Модернизация салона, наем помощников, расширение помещения и новые инструменты откроются по мере твоего роста. Чем выше репутация — тем требовательнее клиенты и интереснее вызовы. Сможешь ли ты угодить звезде или справиться с очередью в час пик? Проверь свои навыки стилиста и построи бизнес с нуля.
Много денег
Скачать Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег) v1.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.