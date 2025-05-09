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Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)

Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег) 1.2

Подстригай, улучшай, зарабатывай: создай лучший салон в городе
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Версия:
1.2
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Digital Melody Games
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Hair Salon Simulator 3D — это парикмахерский симулятор от первого лица, в котором ты берешь под контроль собственный салон и шаг за шагом превращаешь его в элитное заведение. Каждый клиент — новая задача: подровнять, покрасить, уложить. Тебе доступны ножницы, машинки, краски и сушки, а за точность и скорость ты получаешь больше чаевых и хороших отзывов.


Модернизация салона, наем помощников, расширение помещения и новые инструменты откроются по мере твоего роста. Чем выше репутация — тем требовательнее клиенты и интереснее вызовы. Сможешь ли ты угодить звезде или справиться с очередью в час пик? Проверь свои навыки стилиста и построи бизнес с нуля.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег) v1.2 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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