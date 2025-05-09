Описание

Hair Salon Simulator 3D — это парикмахерский симулятор от первого лица, в котором ты берешь под контроль собственный салон и шаг за шагом превращаешь его в элитное заведение. Каждый клиент — новая задача: подровнять, покрасить, уложить. Тебе доступны ножницы, машинки, краски и сушки, а за точность и скорость ты получаешь больше чаевых и хороших отзывов.





Модернизация салона, наем помощников, расширение помещения и новые инструменты откроются по мере твоего роста. Чем выше репутация — тем требовательнее клиенты и интереснее вызовы. Сможешь ли ты угодить звезде или справиться с очередью в час пик? Проверь свои навыки стилиста и построи бизнес с нуля.