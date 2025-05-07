Описание

Tung tung tung sahur horror 3D — это абсурдный мем-хоррор, в котором ты отправляешься на охоту за фигурками в мрачном городе, захваченном героями брейнрота. Чтобы выжить, тебе придётся искать объекты в заброшенных зданиях, на крышах и в переулках — но делай это быстро: Тунг Тунг Сахур патрулирует улицы и реагирует на каждый звук.





С каждым шагом ты погружаешься глубже в мемную реальность, где логика давно умерла. В городе бродит Тралалеро Тралала, а небо рассекает Бомбардиро Крокодило. Игровая механика сочетает выживание, стелс и лёгкий абсурд, превращая твоё прохождение в один большой тест на выдержку и чувство юмора. Если хочешь проверить, насколько у тебя «цел мозг» — этот хоррор точно для тебя.