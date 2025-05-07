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Тун тун тун Сагур Хоррор 3D

Тун тун тун Сагур Хоррор 3D 5.0

Найди фигурки и выживи в городе, где правит Тунг Тунг Сахур
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Версия:
5.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SimApp Studio
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:46
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 119 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Tung tung tung sahur horror 3D — это абсурдный мем-хоррор, в котором ты отправляешься на охоту за фигурками в мрачном городе, захваченном героями брейнрота. Чтобы выжить, тебе придётся искать объекты в заброшенных зданиях, на крышах и в переулках — но делай это быстро: Тунг Тунг Сахур патрулирует улицы и реагирует на каждый звук.


С каждым шагом ты погружаешься глубже в мемную реальность, где логика давно умерла. В городе бродит Тралалеро Тралала, а небо рассекает Бомбардиро Крокодило. Игровая механика сочетает выживание, стелс и лёгкий абсурд, превращая твоё прохождение в один большой тест на выдержку и чувство юмора. Если хочешь проверить, насколько у тебя «цел мозг» — этот хоррор точно для тебя.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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