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Captains Idle (Мод Меню)

Captains Idle (Мод Меню) 2.0

Собери команду, прокачай корабль и стань королём пиратских морей
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Версия:
2.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:19
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25
Скриншоты
Описание

Captains Idle - Это пиратский idle-экшен с элементами приключений и прокачки, где ты берёшь под контроль корабль и команду. Каждые 5 минут ты улучшаешь пушки, расширяешь палубу, сражаешься с вражескими пиратами и открываешь новые зоны. В игре всё строится на прогрессии: золото — в апгрейды, апгрейды — в силу, сила — в ещё большее золото. Но остерегайся — море полнится врагами, и каждый бой требует решений.


В Captains Idle тебя ждёт сбор команды, апгрейд корабля и исследование островов. Высаживайся на берег, побеждай бандитов, ищи клад и находи ту самую метку X. Разблокируй уникальные пушки и модули, расширяй возможности своего судна, копи сокровища и ресурсы даже в офлайне. Всё работает автоматически, но успех зависит от того, как ты настроишь своё пиратское дело. Хочешь стать легендой морей? Тогда поднимай якорь — и в путь!


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 Теги темы: Мод меню

Скачать Captains Idle (Мод Меню) v2.0 MOD APK

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Скачать Captains Idle (Мод Меню) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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