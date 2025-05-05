Captains Idle (Мод Меню) 2.0
Собери команду, прокачай корабль и стань королём пиратских морей
Captains Idle - Это пиратский idle-экшен с элементами приключений и прокачки, где ты берёшь под контроль корабль и команду. Каждые 5 минут ты улучшаешь пушки, расширяешь палубу, сражаешься с вражескими пиратами и открываешь новые зоны. В игре всё строится на прогрессии: золото — в апгрейды, апгрейды — в силу, сила — в ещё большее золото. Но остерегайся — море полнится врагами, и каждый бой требует решений.
В Captains Idle тебя ждёт сбор команды, апгрейд корабля и исследование островов. Высаживайся на берег, побеждай бандитов, ищи клад и находи ту самую метку X. Разблокируй уникальные пушки и модули, расширяй возможности своего судна, копи сокровища и ресурсы даже в офлайне. Всё работает автоматически, но успех зависит от того, как ты настроишь своё пиратское дело. Хочешь стать легендой морей? Тогда поднимай якорь — и в путь!
Меню модов
Добавить дублон
Добавить товары для торговли
Скачать Captains Idle (Мод Меню) v2.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.