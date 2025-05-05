Описание

Captains Idle - Это пиратский idle-экшен с элементами приключений и прокачки, где ты берёшь под контроль корабль и команду. Каждые 5 минут ты улучшаешь пушки, расширяешь палубу, сражаешься с вражескими пиратами и открываешь новые зоны. В игре всё строится на прогрессии: золото — в апгрейды, апгрейды — в силу, сила — в ещё большее золото. Но остерегайся — море полнится врагами, и каждый бой требует решений.





В Captains Idle тебя ждёт сбор команды, апгрейд корабля и исследование островов. Высаживайся на берег, побеждай бандитов, ищи клад и находи ту самую метку X. Разблокируй уникальные пушки и модули, расширяй возможности своего судна, копи сокровища и ресурсы даже в офлайне. Всё работает автоматически, но успех зависит от того, как ты настроишь своё пиратское дело. Хочешь стать легендой морей? Тогда поднимай якорь — и в путь!