Описание

Crunchyroll: Sailor Cats 2 — это милая приключенческая игра, где ты отправляешься в космическое путешествие на поиски потерянных котиков, случайно разбросанных по галактике. Каждые пять минут ты находишь новых друзей, исследуешь удивительные миры и собираешь коллекцию чудесных существ, чтобы вернуть экипаж домой.





Игра доступна в Crunchyroll Game Vault без рекламы и встроенных покупок, идеально подходит для расслабленных сессий и коллекционирования. Красочная графика, лёгкий геймплей и атмосфера дружбы делают Sailor Cats 2 идеальным выбором для всех, кто хочет коротких добрых приключений в карманном формате.