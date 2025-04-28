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Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked) 1.7.2

Построй корабль, спаси кошек и исследуй чудеса космоса в доброй приключенческой игре
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Версия:
1.7.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 00:56
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Crunchyroll: Sailor Cats 2 — это милая приключенческая игра, где ты отправляешься в космическое путешествие на поиски потерянных котиков, случайно разбросанных по галактике. Каждые пять минут ты находишь новых друзей, исследуешь удивительные миры и собираешь коллекцию чудесных существ, чтобы вернуть экипаж домой.


Игра доступна в Crunchyroll Game Vault без рекламы и встроенных покупок, идеально подходит для расслабленных сессий и коллекционирования. Красочная графика, лёгкий геймплей и атмосфера дружбы делают Sailor Cats 2 идеальным выбором для всех, кто хочет коротких добрых приключений в карманном формате.


Информация о модах
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 Теги темы: Unlocked

Скачать Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked) v1.7.2 MOD APK

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Скачать Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked) 63 Мб Ссылка 2 63 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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