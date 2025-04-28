Crunchyroll: Sailor Cats 2 (Мод, Unlocked) 1.7.2
Построй корабль, спаси кошек и исследуй чудеса космоса в доброй приключенческой игре
Crunchyroll: Sailor Cats 2 — это милая приключенческая игра, где ты отправляешься в космическое путешествие на поиски потерянных котиков, случайно разбросанных по галактике. Каждые пять минут ты находишь новых друзей, исследуешь удивительные миры и собираешь коллекцию чудесных существ, чтобы вернуть экипаж домой.
Игра доступна в Crunchyroll Game Vault без рекламы и встроенных покупок, идеально подходит для расслабленных сессий и коллекционирования. Красочная графика, лёгкий геймплей и атмосфера дружбы делают Sailor Cats 2 идеальным выбором для всех, кто хочет коротких добрых приключений в карманном формате.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.