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Coop TD (Мод, Без рекламы)

Coop TD (Мод, Без рекламы) 1.3.2

Строй башни, отбивай волны врагов и побеждай вместе с напарниками в кооперативной защите
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Версия:
1.3.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Supermagic
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 20:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 702 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Coop TD — это стратегическая игра в жанре Tower Defense, где кооперация с другими игроками — залог победы. Каждые пять минут ты размещаешь башни, выбираешь ключевые позиции и работаешь в команде, чтобы выдержать натиск всё более сильных врагов. Здесь важно не только планировать свою оборону, но и помогать напарнику в нужный момент.


Игра предлагает простое управление, динамичные матчи и возможность совместной игры, где тактика и взаимопомощь решают исход. Работает офлайн и отлично подходит как для быстрых матчей, так и для длинных сессий. Если хочешь испытать удовольствие от совместной стратегии и борьбы за выживание — Coop TD ждёт тебя и твоих друзей.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Без рекламы, Скорость игры

Скачать Coop TD (Мод, Без рекламы) v1.3.2 MOD APK

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Скачать Coop TD (Мод, Без рекламы) 702 Мб Ссылка 2 702 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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