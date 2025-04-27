Описание

Coop TD — это стратегическая игра в жанре Tower Defense, где кооперация с другими игроками — залог победы. Каждые пять минут ты размещаешь башни, выбираешь ключевые позиции и работаешь в команде, чтобы выдержать натиск всё более сильных врагов. Здесь важно не только планировать свою оборону, но и помогать напарнику в нужный момент.





Игра предлагает простое управление, динамичные матчи и возможность совместной игры, где тактика и взаимопомощь решают исход. Работает офлайн и отлично подходит как для быстрых матчей, так и для длинных сессий. Если хочешь испытать удовольствие от совместной стратегии и борьбы за выживание — Coop TD ждёт тебя и твоих друзей.