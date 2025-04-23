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Survivor Code: Last Stand (Мод меню)

Survivor Code: Last Stand (Мод меню) 1.1.0

Сражайся за жизнь, улучшай навыки и выживай в мире, где всё против тебя
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
WEGO Global
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 18:17
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 122 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Survivor Code: Last Stand — это экшен‑выживание с элементами RPG, где ты играешь за последнего героя в постапокалиптическом мире. Каждые пять минут ты отбиваешь волны врагов, ищешь ресурсы, борешься с голодом и прокачиваешь способности. Мир рушится, помощи нет, и каждое решение влияет на твой шанс выжить — от выбора оружия до маршрута для побега.


Игру отличают динамичные сражения, система апгрейдов, инвентарь и растущее напряжение. Чем дольше ты держишься, тем сложнее становится: монстры становятся быстрее, ресурсы — реже, враги — злее. В оффлайн-режиме ты можешь продолжить борьбу в любое время, без доната и ограничений. Проверь, сколько дней ты выдержишь — и станешь ли легендой в мире, где все остальные пали.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченное количество монет
  • Неограниченный драгоценный камень
  • Нет рекламы
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 Теги темы: Много монет

Скачать Survivor Code: Last Stand (Мод меню) v1.1.0 MOD APK

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Скачать Survivor Code: Last Stand (Мод меню) 122 Мб Ссылка 2 122 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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