Описание

Survivor Code: Last Stand — это экшен‑выживание с элементами RPG, где ты играешь за последнего героя в постапокалиптическом мире. Каждые пять минут ты отбиваешь волны врагов, ищешь ресурсы, борешься с голодом и прокачиваешь способности. Мир рушится, помощи нет, и каждое решение влияет на твой шанс выжить — от выбора оружия до маршрута для побега.





Игру отличают динамичные сражения, система апгрейдов, инвентарь и растущее напряжение. Чем дольше ты держишься, тем сложнее становится: монстры становятся быстрее, ресурсы — реже, враги — злее. В оффлайн-режиме ты можешь продолжить борьбу в любое время, без доната и ограничений. Проверь, сколько дней ты выдержишь — и станешь ли легендой в мире, где все остальные пали.