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Rose Pixel Block

Rose Pixel Block 1.0.0

Оригинал

Когда каждый пиксель — как мазок кисти, а финальный кадр — настоящее цифровое вдохновение
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
AlphaBetaPost
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 87 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Rose Pixel Block — это не просто головоломка, а медитативное путешествие в мир цвета, формы и композиции. Здесь каждый фрагмент — крошечная часть большой картины, а вы — художник, собирающий смысл из абстракции. Игра сочетает интуитивную механику с визуальной эстетикой, превращая сборку пикселей в настоящий творческий процесс.


Rose Pixel Block поражает продуманностью: дизайн уровней вдохновлён современным искусством и минимализмом, а плавные переходы между этапами создают ощущение непрерывного творческого потока. Это идеальная игра для тех, кто хочет отдохнуть, сосредоточиться и получить удовольствие от процесса. Без таймеров, без давления — только вы, фрагменты, и картинка, которую вы постепенно возвращаете к жизни.


Информация о модах

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