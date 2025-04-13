Описание

Fortress of Gears превращает оборону в искусство механики, где судьба королевства вращается — буквально — с каждым щелчком древнего устройства. Вы — не просто правитель, вы командуете крепостью, оживлённой шестерёнками и железом, где каждое движение запускает цепную реакцию: одни призывают солдат, другие выпускают стрелы, третьи запускают в бой огнедышащие орудия. И всё это — в реальном времени, под грохот вражеских барабанов и натиск неумолимых волн противника. Тут нет времени на скучные расчёты: здесь нужно действовать, быстро и точно, иначе стены падут.





Fortress of Gears радует не только своей оригинальной механикой, но и разнообразием тактик: хотите обороняться плотно — делайте ставку на рыцарей и башни. Предпочитаете мобильность — пустите в ход слонов и дальнобойные катапульты. Каждый враг, особенно вражеские лорды, требует адаптации, смены темпа и умного управления ресурсами. Вы не просто отстреливаетесь — вы управляете машиной войны, которая живёт, скрипит, сражается вместе с вами. Это симфония стали и стратегии, в которой победа зависит от того, сможете ли вы держать ритм.