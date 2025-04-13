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Fortress of Gears (Мод, Много денег)

Fortress of Gears 2.1.3

Много денег

Когда каждая шестерня — не просто металл, а последний шанс удержать стены
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Версия:
2.1.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Solid Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
61
Скриншоты
Описание

Fortress of Gears превращает оборону в искусство механики, где судьба королевства вращается — буквально — с каждым щелчком древнего устройства. Вы — не просто правитель, вы командуете крепостью, оживлённой шестерёнками и железом, где каждое движение запускает цепную реакцию: одни призывают солдат, другие выпускают стрелы, третьи запускают в бой огнедышащие орудия. И всё это — в реальном времени, под грохот вражеских барабанов и натиск неумолимых волн противника. Тут нет времени на скучные расчёты: здесь нужно действовать, быстро и точно, иначе стены падут.


Fortress of Gears радует не только своей оригинальной механикой, но и разнообразием тактик: хотите обороняться плотно — делайте ставку на рыцарей и башни. Предпочитаете мобильность — пустите в ход слонов и дальнобойные катапульты. Каждый враг, особенно вражеские лорды, требует адаптации, смены темпа и умного управления ресурсами. Вы не просто отстреливаетесь — вы управляете машиной войны, которая живёт, скрипит, сражается вместе с вами. Это симфония стали и стратегии, в которой победа зависит от того, сможете ли вы держать ритм.


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Fortress of Gears (Мод, Много денег) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

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