Описание

Mini Farmstay: Pixel Farm — это идеальное место, чтобы сбежать от суеты. Здесь не надо спешить, не нужно бороться — просто строй, украшая каждый уголок своей фермы. Нажимай, собирай сердечки, привлекай клиентов и развивай уютное пространство в пиксельном стиле. Всё просто, но втягивает: начинаешь с пары грядок, а заканчиваешь целым райским уголком.





В Mini Farmstay: Pixel Farm каждый элемент — про настроение. Новые предметы, декорации, детали — всё под твоим контролем. Хочешь сделать яркую деревенскую идиллию или стильный ретро-уголок — пожалуйста. Это игра, в которую заходишь на минуту, а остаёшься на час. Не чтобы побеждать, а чтобы расслабиться. Твоя ферма — твой ритм.