Mini Farmstay : Pixel Farm 4.8
Спокойствие, пиксели и ферма, где каждый день — как выходной
Mini Farmstay: Pixel Farm — это идеальное место, чтобы сбежать от суеты. Здесь не надо спешить, не нужно бороться — просто строй, украшая каждый уголок своей фермы. Нажимай, собирай сердечки, привлекай клиентов и развивай уютное пространство в пиксельном стиле. Всё просто, но втягивает: начинаешь с пары грядок, а заканчиваешь целым райским уголком.
В Mini Farmstay: Pixel Farm каждый элемент — про настроение. Новые предметы, декорации, детали — всё под твоим контролем. Хочешь сделать яркую деревенскую идиллию или стильный ретро-уголок — пожалуйста. Это игра, в которую заходишь на минуту, а остаёшься на час. Не чтобы побеждать, а чтобы расслабиться. Твоя ферма — твой ритм.
Меню модов
Высокий прирост денег
Высокий прирост сердец
Примечание : Купите что-нибудь за деньги и получите максимум денег. Сделайте то же самое с сердечками.
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