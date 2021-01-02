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Mini Farmstay : Pixel Farm (Мод Меню)

Mini Farmstay : Pixel Farm 4.8

Мод меню

Спокойствие, пиксели и ферма, где каждый день — как выходной
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Версия:
4.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Gameisart
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 45 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Mini Farmstay: Pixel Farm — это идеальное место, чтобы сбежать от суеты. Здесь не надо спешить, не нужно бороться — просто строй, украшая каждый уголок своей фермы. Нажимай, собирай сердечки, привлекай клиентов и развивай уютное пространство в пиксельном стиле. Всё просто, но втягивает: начинаешь с пары грядок, а заканчиваешь целым райским уголком.


В Mini Farmstay: Pixel Farm каждый элемент — про настроение. Новые предметы, декорации, детали — всё под твоим контролем. Хочешь сделать яркую деревенскую идиллию или стильный ретро-уголок — пожалуйста. Это игра, в которую заходишь на минуту, а остаёшься на час. Не чтобы побеждать, а чтобы расслабиться. Твоя ферма — твой ритм.


Информация о модах

Меню модов

Высокий прирост денег

Высокий прирост сердец


Примечание : Купите что-нибудь за деньги и получите максимум денег. Сделайте то же самое с сердечками.

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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Mini Farmstay : Pixel Farm (Мод Меню) 45 Мб Ссылка 2 45 Мб

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