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Zombie must die: Tower Defense (Мод меню)

Zombie must die: Tower Defense 78

Мод меню

Погружение в мир тактики, адреналина и командной борьбы с ордами зомби
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Версия:
78
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Megoo Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 147 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Zombie must die: Tower Defense – динамичный проект, где игрокам предстоит отражать непрерывные волны живых мертвецов. Возглавьте отряд отважных бойцов, применяя командную стратегию для защиты городской территории. В этой игре каждая секунда битвы имеет значение: быстрый сбор союзников, грамотное распределение ролей и мгновенные тактические решения обеспечивают быстрый отклик на изменяющиеся условия сражения. Выбирайте школу, комбинируйте уникальные способности героев и управляйте ресурсами, чтобы выдержать натиск зомби в напряженной трёхминутной битве.


Каждая миссия становится настоящим испытанием на выживание, даря возможность испытать истинный драйв от командной работы. Игра предлагает множество режимов – как для одиночного игрока, так и для совместных сражений, что позволяет каждому испытать свою смелость и стратегическое мышление. Окунитесь в атмосферу адреналина и продуманного тактического боя, где каждое решение может стать решающим в борьбе за жизнь города.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
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Игра входит в подборки:
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Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Zombie must die: Tower Defense (Мод меню) v78 MOD APK

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