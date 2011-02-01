Описание

Zombie must die: Tower Defense – динамичный проект, где игрокам предстоит отражать непрерывные волны живых мертвецов. Возглавьте отряд отважных бойцов, применяя командную стратегию для защиты городской территории. В этой игре каждая секунда битвы имеет значение: быстрый сбор союзников, грамотное распределение ролей и мгновенные тактические решения обеспечивают быстрый отклик на изменяющиеся условия сражения. Выбирайте школу, комбинируйте уникальные способности героев и управляйте ресурсами, чтобы выдержать натиск зомби в напряженной трёхминутной битве.





Каждая миссия становится настоящим испытанием на выживание, даря возможность испытать истинный драйв от командной работы. Игра предлагает множество режимов – как для одиночного игрока, так и для совместных сражений, что позволяет каждому испытать свою смелость и стратегическое мышление. Окунитесь в атмосферу адреналина и продуманного тактического боя, где каждое решение может стать решающим в борьбе за жизнь города.