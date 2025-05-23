Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню) 1.0.7
Возглавь империю в эпоху Троецарствия и впиши своё имя в историю
Three Kingdoms: Conquest — это стратегическая игра, основанная на легендарной эпохе раздробленности, где каждое решение приближает тебя к господству или поражению. Каждые 5 минут ты захватываешь крепости, назначаешь командиров, формируешь армию и выстраиваешь тактику, чтобы покорить вражеские земли. Битвы идут за контроль, ресурсы и уважение — как в дипломатии, так и на поле боя.
В Three Kingdoms: Conquest сочетаются глубокая система роста, найм легендарных генералов и строительство своей державы. Развивай город, исследуй технологии, укрепляй границы и веди эпические сражения в реальном времени. От Ляояна до Чиби — каждый участок карты может стать твоим, если ты управляешь с умом. Покажи, что достоин быть правителем в мире, где выживает только сильнейший стратег.
Меню модов
Множитель урона
Режим Бога
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