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Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню)

Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню) 1.0.7

Возглавь империю в эпоху Троецарствия и впиши своё имя в историю
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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ACTIONFIT
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 203 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Three Kingdoms: Conquest — это стратегическая игра, основанная на легендарной эпохе раздробленности, где каждое решение приближает тебя к господству или поражению. Каждые 5 минут ты захватываешь крепости, назначаешь командиров, формируешь армию и выстраиваешь тактику, чтобы покорить вражеские земли. Битвы идут за контроль, ресурсы и уважение — как в дипломатии, так и на поле боя.


В Three Kingdoms: Conquest сочетаются глубокая система роста, найм легендарных генералов и строительство своей державы. Развивай город, исследуй технологии, укрепляй границы и веди эпические сражения в реальном времени. От Ляояна до Чиби — каждый участок карты может стать твоим, если ты управляешь с умом. Покажи, что достоин быть правителем в мире, где выживает только сильнейший стратег.



Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню) v1.0.7 MOD APK

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Скачать Three Kingdoms : Conquest (Мод Меню) 203 Мб Ссылка 2 203 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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