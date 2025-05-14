Merge Fellas (Мод, Много денег) 1.4.6
Соединяй милых зверей и тренируй мозг в уютной головоломке на слияние
Merge Fellas — это тёплая и понятная головоломка, где ты бросаешь животных на поле и объединяешь одинаковых, чтобы создать более крупную и редкую форму. Каждое слияние даёт очки и открывает новых существ — а иногда и неожиданную капибару. Игровой цикл простой: подбираешь место, отпускаешь зверька, наблюдаешь, как всё складывается. Отличный способ отвлечься и немного прокачать логику.
Геймплей работает без интернета, так что можешь собирать зверинец где угодно. Плавная анимация, дружелюбный интерфейс и всё возрастающая сложность втягивают с первых минут. Игра подойдёт и детям, и взрослым — попробуй собрать всех питомцев и проверь, насколько далеко сможешь дойти.
Зайдите в игру, чтобы получить большое количество трясущихся предметов.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.