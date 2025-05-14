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Merge Fellas (Мод, Много денег)

Merge Fellas (Мод, Много денег) 1.4.6

Соединяй милых зверей и тренируй мозг в уютной головоломке на слияние
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Версия:
1.4.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
TapMen
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Merge Fellas — это тёплая и понятная головоломка, где ты бросаешь животных на поле и объединяешь одинаковых, чтобы создать более крупную и редкую форму. Каждое слияние даёт очки и открывает новых существ — а иногда и неожиданную капибару. Игровой цикл простой: подбираешь место, отпускаешь зверька, наблюдаешь, как всё складывается. Отличный способ отвлечься и немного прокачать логику.


Геймплей работает без интернета, так что можешь собирать зверинец где угодно. Плавная анимация, дружелюбный интерфейс и всё возрастающая сложность втягивают с первых минут. Игра подойдёт и детям, и взрослым — попробуй собрать всех питомцев и проверь, насколько далеко сможешь дойти.


Информация о модах

Зайдите в игру, чтобы получить большое количество трясущихся предметов.

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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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