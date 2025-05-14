Описание

Merge Fellas — это тёплая и понятная головоломка, где ты бросаешь животных на поле и объединяешь одинаковых, чтобы создать более крупную и редкую форму. Каждое слияние даёт очки и открывает новых существ — а иногда и неожиданную капибару. Игровой цикл простой: подбираешь место, отпускаешь зверька, наблюдаешь, как всё складывается. Отличный способ отвлечься и немного прокачать логику.





Геймплей работает без интернета, так что можешь собирать зверинец где угодно. Плавная анимация, дружелюбный интерфейс и всё возрастающая сложность втягивают с первых минут. Игра подойдёт и детям, и взрослым — попробуй собрать всех питомцев и проверь, насколько далеко сможешь дойти.