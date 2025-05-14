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Cats & Soup : Magic Recipe (Мод, Много энергии)

Cats & Soup : Magic Recipe (Мод, Много энергии) 0.3.19

Готовь волшебные супы с котятами и построй им сказочный домик
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Версия:
0.3.19
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HIDEA
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:08
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 261 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

Cats & Soup: Magic Recipe — это расслабляющая игра, где ты объединяешь ингредиенты, готовишь уютные рецепты и строишь идеальный уголок для милых пушистиков. Каждые 5 минут ты помогаешь котятам варить супы, собираешь ресурсы и открываешь новые волшебные блюда. Атмосфера — мягкая, звук — успокаивающий, а котики — просто загляденье.


В Cats & Soup: Magic Recipe сочетаются механика объединения, кулинария и обустройство дома, в котором живут твои питомцы. Украшай комнаты, играй в мини-игры, получай звёзды желаний и дари угощения своим любимым кошачьим поварам. Работает офлайн, не требует спешки и идеально подходит для отдыха. Если хочешь уюта, немного магии и много «мяу» — загляни в этот кото-мир и останься подольше.


Информация о модах

Энергия никогда не уменьшается

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 Теги темы: Много энергии

Скачать Cats & Soup : Magic Recipe (Мод, Много энергии) v0.3.19 MOD APK

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Скачать Cats & Soup : Magic Recipe (Мод, Много энергии) 261 Мб Ссылка 2 261 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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