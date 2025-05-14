Описание

Cats & Soup: Magic Recipe — это расслабляющая игра, где ты объединяешь ингредиенты, готовишь уютные рецепты и строишь идеальный уголок для милых пушистиков. Каждые 5 минут ты помогаешь котятам варить супы, собираешь ресурсы и открываешь новые волшебные блюда. Атмосфера — мягкая, звук — успокаивающий, а котики — просто загляденье.





В Cats & Soup: Magic Recipe сочетаются механика объединения, кулинария и обустройство дома, в котором живут твои питомцы. Украшай комнаты, играй в мини-игры, получай звёзды желаний и дари угощения своим любимым кошачьим поварам. Работает офлайн, не требует спешки и идеально подходит для отдыха. Если хочешь уюта, немного магии и много «мяу» — загляни в этот кото-мир и останься подольше.