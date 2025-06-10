Bugs Go: Defender (Мод Меню) 0.1.1121
Дави, кроши и отбивайся от волн насекомых в битве за клочок земли и славу
В Bugs Go: Defender ты — жук-рыцарь, который стоит между хрупкой жучихой и ордами ползучих захватчиков. Казалось бы, обычный задний двор, но здесь идёт настоящая война. Волна за волной — муравьи, осы, богомолы — каждый со своими повадками, и ты должен быстро думать, точно бить и не дать им прорваться. Уровни меняются, декорации растут, и ты вместе с ними — становишься крепче, злее и техничнее.
Каждый бой — это кайф от действия: удовольствие от удара, момент, когда карта очищается, и ты на секунду чувствуешь себя героем мультика, который всё-таки справился. Игра простая на входе, но с хитрым ростом сложности. Улучшения, способности, новые враги — всё добавляется постепенно, так что хочется идти дальше. Работает офлайн, не перегружена. Если хочется поиграть во что-то яркое, бодрое и чуть-чуть абсурдное — это прям попадание.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.