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Bugs Go: Defender (Мод Меню)

Bugs Go: Defender (Мод Меню) 0.1.1121

Дави, кроши и отбивайся от волн насекомых в битве за клочок земли и славу
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Версия:
0.1.1121
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hisar Games
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Сегодня, 13:39
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 225 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Скриншоты
Описание

В Bugs Go: Defender ты — жук-рыцарь, который стоит между хрупкой жучихой и ордами ползучих захватчиков. Казалось бы, обычный задний двор, но здесь идёт настоящая война. Волна за волной — муравьи, осы, богомолы — каждый со своими повадками, и ты должен быстро думать, точно бить и не дать им прорваться. Уровни меняются, декорации растут, и ты вместе с ними — становишься крепче, злее и техничнее.


Каждый бой — это кайф от действия: удовольствие от удара, момент, когда карта очищается, и ты на секунду чувствуешь себя героем мультика, который всё-таки справился. Игра простая на входе, но с хитрым ростом сложности. Улучшения, способности, новые враги — всё добавляется постепенно, так что хочется идти дальше. Работает офлайн, не перегружена. Если хочется поиграть во что-то яркое, бодрое и чуть-чуть абсурдное — это прям попадание.


Информация о модах

Меню Мод

Скорость игры

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Bugs Go: Defender (Мод Меню) v0.1.1121 MOD APK

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Скачать Bugs Go: Defender (Мод Меню) 225 Мб Ссылка 2 225 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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