Описание

В Bugs Go: Defender ты — жук-рыцарь, который стоит между хрупкой жучихой и ордами ползучих захватчиков. Казалось бы, обычный задний двор, но здесь идёт настоящая война. Волна за волной — муравьи, осы, богомолы — каждый со своими повадками, и ты должен быстро думать, точно бить и не дать им прорваться. Уровни меняются, декорации растут, и ты вместе с ними — становишься крепче, злее и техничнее.





Каждый бой — это кайф от действия: удовольствие от удара, момент, когда карта очищается, и ты на секунду чувствуешь себя героем мультика, который всё-таки справился. Игра простая на входе, но с хитрым ростом сложности. Улучшения, способности, новые враги — всё добавляется постепенно, так что хочется идти дальше. Работает офлайн, не перегружена. Если хочется поиграть во что-то яркое, бодрое и чуть-чуть абсурдное — это прям попадание.