Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы) 2.2.3
Открой для себя десятки антистресс-игр и отпусти тревогу одним нажатием
Мини-игра «Расслабьтесь» — это сборник увлекательных и расслабляющих мини-игр, созданных для снятия стресса и тревожности. Здесь ты найдёшь всё: от симулятора слизи и гидравлического пресса до ренген-сканеров, тактильных имитаций и визуальных успокаивающих эффектов. Просто выбери понравившуюся игрушку и погрузись в процесс — без давления, целей или таймеров.
Приложение регулярно обновляется — новый антистресс-контент каждые 2 недели, так что скучать не придётся. Подходит для взрослых и детей, помогает отвлечься, сосредоточиться или просто расслабиться. Отличный способ провести пару минут с пользой для эмоционального состояния. Мини-игра «Расслабьтесь» всегда под рукой, когда нужно немного покоя.
Без рекламы
Скачать Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы) v2.2.3 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.