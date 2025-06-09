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Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы)

Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы) 2.2.3

Открой для себя десятки антистресс-игр и отпусти тревогу одним нажатием
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Версия:
2.2.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SUPERIOR STUDIO
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 17:23
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 177 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Мини-игра «Расслабьтесь» — это сборник увлекательных и расслабляющих мини-игр, созданных для снятия стресса и тревожности. Здесь ты найдёшь всё: от симулятора слизи и гидравлического пресса до ренген-сканеров, тактильных имитаций и визуальных успокаивающих эффектов. Просто выбери понравившуюся игрушку и погрузись в процесс — без давления, целей или таймеров.


Приложение регулярно обновляется — новый антистресс-контент каждые 2 недели, так что скучать не придётся. Подходит для взрослых и детей, помогает отвлечься, сосредоточиться или просто расслабиться. Отличный способ провести пару минут с пользой для эмоционального состояния. Мини-игра «Расслабьтесь» всегда под рукой, когда нужно немного покоя.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы) v2.2.3 MOD APK

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Скачать Мини-игра «Расслабьтесь» (Мод, Без рекламы) 177 Мб Ссылка 2 177 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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