Описание

Мини-игра «Расслабьтесь» — это сборник увлекательных и расслабляющих мини-игр, созданных для снятия стресса и тревожности. Здесь ты найдёшь всё: от симулятора слизи и гидравлического пресса до ренген-сканеров, тактильных имитаций и визуальных успокаивающих эффектов. Просто выбери понравившуюся игрушку и погрузись в процесс — без давления, целей или таймеров.





Приложение регулярно обновляется — новый антистресс-контент каждые 2 недели, так что скучать не придётся. Подходит для взрослых и детей, помогает отвлечься, сосредоточиться или просто расслабиться. Отличный способ провести пару минут с пользой для эмоционального состояния. Мини-игра «Расслабьтесь» всегда под рукой, когда нужно немного покоя.