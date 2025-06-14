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Пушистый пекарь (Мод, Бесплатные покупки)

Пушистый пекарь (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.5

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Версия:
2.5.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HyperBeard
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:18
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
658
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в увлекательный мир игры от HyperBeard, где вы будете управлять пекарней вместе с очаровательным и динамичным кроликом. В этой игре вас ждет уникальное сочетание комфорта и сложностей, а также возможность создавать волшебные булочки и пирожные. Ваша пекарня станет источником радости и счастья для всех, кто посетит ее. Вы сможете использовать свои навыки в выпечке и создавать вкуснейшие изделия с особой изюминкой. Каждое блюдо будет пропитано вашим талантом и магией, которая придает им особую привлекательность.


Однако важно помнить, что это не просто игра в выпечку. Ваша пекарня станет местом, где вы сможете завоевывать доверие и строить дружеские отношения. Каждый клиент, который посетит вашу пекарню, будет уникальным и иметь свои предпочтения. Вам придется угадывать их желания и удовлетворять их вкусовые предпочтения, чтобы завоевать их сердца и добиться их доверия.


Игра в пекарне HyperBeard предлагает вам возможность использовать универсальный язык еды для построения связей с людьми. Еда объединяет и создает связи, и ваша пекарня станет местом, где вы сможете создавать счастье и радость для всех вокруг. Готовы ли вы стать мастером пекаря и создавать волшебные булочки, пирожные и другие изысканные десерты? Шагните в этот восхитительный мир и позвольте вашему кролику и пекарне стать местом, где сбываются мечты и создается истинное счастье.


Информация о модах
  • Бесплатная покупка всего, кроме вещей за реальные деньги.
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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Пушистый пекарь (Мод, Бесплатные покупки) v2.5.5 MOD APK

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Скачать Пушистый пекарь (Мод, Бесплатные покупки) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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