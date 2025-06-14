Пушистый пекарь (Мод, Бесплатные покупки) 2.5.5
Добро пожаловать в увлекательный мир игры от HyperBeard, где вы будете управлять пекарней вместе с очаровательным и динамичным кроликом. В этой игре вас ждет уникальное сочетание комфорта и сложностей, а также возможность создавать волшебные булочки и пирожные. Ваша пекарня станет источником радости и счастья для всех, кто посетит ее. Вы сможете использовать свои навыки в выпечке и создавать вкуснейшие изделия с особой изюминкой. Каждое блюдо будет пропитано вашим талантом и магией, которая придает им особую привлекательность.
Однако важно помнить, что это не просто игра в выпечку. Ваша пекарня станет местом, где вы сможете завоевывать доверие и строить дружеские отношения. Каждый клиент, который посетит вашу пекарню, будет уникальным и иметь свои предпочтения. Вам придется угадывать их желания и удовлетворять их вкусовые предпочтения, чтобы завоевать их сердца и добиться их доверия.
Игра в пекарне HyperBeard предлагает вам возможность использовать универсальный язык еды для построения связей с людьми. Еда объединяет и создает связи, и ваша пекарня станет местом, где вы сможете создавать счастье и радость для всех вокруг. Готовы ли вы стать мастером пекаря и создавать волшебные булочки, пирожные и другие изысканные десерты? Шагните в этот восхитительный мир и позвольте вашему кролику и пекарне стать местом, где сбываются мечты и создается истинное счастье.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.