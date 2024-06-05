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Happy Game (Полная версия)

Happy Game (Полная версия) 1.8.7.1

26
2
Скачать (799 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Amanita Design
Версия:
1.8.7.1
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 799 Мб
id приложения:
com.amanitadesign.happygame
Русский язык:
Есть
Лайков:
26
Комментарии:
0
Просмотров:
5 121

Готовьтесь к совершенно новому погружению в психоделический ужас с Happy Game! Эта увлекательная игра предлагает уникальную и жуткую механику, которая заставит вас дрожать от ужаса и волнения. Happy Game завоевала сердца игроков по всему миру своей непредсказуемостью и необычностью.


В Happy Game вас ожидает разнообразный игровой опыт: от ситуаций выживания и побега в трех непростых кошмарных сценах до решения оригинальных и неприятных головоломок, расположенных в (или скорее, не очень) привлекательных ландшафтах. Каждый шаг в этом мрачном мире будет вызывать вас на различные испытания и сюрреалистические встречи.


Особенностью Happy Game является его способность погрузить вас в атмосферу психоделического ужаса. Вы столкнетесь с ужасающими образами, странными существами и неожиданными поворотами сюжета, которые будут вызывать в вас сильные эмоции и тревогу. Одновременно с этим, игра вплетает элементы головоломок, которые потребуют от вас логического мышления и смекалки.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

 Теги темы: Хоррор

Скачать Happy Game (Полная версия) 1.8.7.1 взлом

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799 Мб
Ссылка 2
799 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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