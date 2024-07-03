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ChainArena (Мод меню)

ChainArena (Мод меню) 1.6.7

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Версия:
1.6.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HVN ENTERTAINMENT
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
797

ChainArena - это захватывающая ролевая игра, которая транспортирует вас в чудесное царство Базеля. В этом фантастическом мире вы станете Цепным Стражем, могущественным воином, который отправляется в опасное путешествие через время и пространство.


История игры вращается вокруг войны между Цепными Стражами и Племенем Драконов. Вам предстоит объединить силы с Героями Арены Черепа, чтобы сразиться с грозными драконами и спасти мир Базеля от их тирании. Ваше приключение будет наполнено эпическими сражениями, интригующим сюжетом и неожиданными поворотами событий.


Одна из ключевых особенностей ChainArena - это возможность путешествовать во времени и взаимодействовать с различными эпохами. Вы будете исследовать разнообразные локации, встречать разнообразных персонажей и раскрывать тайны прошлого, настоящего и будущего. Вам предстоит принимать сложные решения, которые будут влиять на развитие искусства Цепного Меча и судьбу Базеля.


В игре ChainArena вы также сможете развивать своего персонажа, улучшая его навыки и снаряжение. Вы сможете создавать собственную команду героев, каждый из которых обладает уникальными способностями и стилем боя. Благодаря гибкой системе прогрессии вы сможете адаптировать свою стратегию к различным ситуациям и противникам. Графика и атмосфера игры ChainArena окутаны волшебством и впечатляющими визуальными эффектами. Вас ждет прекрасно оформленный мир, заполненный деталями и уникальными местами для исследования. Звуковое сопровождение и музыка создают эмоциональную атмосферу и погружают вас в захватывающее путешествие.



Скриншоты

Информация о модах

MENU MOD

Множитель урона

Множитель защиты


Примечание:

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 Теги темы: Мод меню

Скачать ChainArena (Мод меню) 1.6.7 взлом

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Не подписанная версия (MOD) (Ссылка2) 95 Мб Не подписанная версия (MOD) (Ссылка 2) 95 Мб

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