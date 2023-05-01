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CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) (Встроенный кэш)

CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) (Встроенный кэш) 2.0.143

125
16
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Версия:
2.0.143
Требования:
Android 4.3
Разработчик:
Amanita Design
Категория:
На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 750 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
22 916

CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) - это комедийная игра в жанре "adventure", которая приглашает игроков в увлекательное приключение вместе с мохнатым героем по имени Чучел. Главная цель - помочь Чучелу обойти его соперника Кекела и найти драгоценную черешню. В процессе игры вас ждут разнообразные испытания и головоломки, которые придется разгадывать.


Однако настоящей наградой за прохождение игры станут остроумные шутки, буйные звуки и музыка от группы DVA, а также десятки уморительных сценок, которые гарантированно развеют мрачное настроение. CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) создана для того, чтобы рассмешить игроков и подарить им массу позитивных эмоций.


И, конечно же, не забудьте о черешне, которая станет ключевым элементом вашего приключения. CHUCHEL (ЧУЧЕЛ) предлагает игрокам уникальный и веселый опыт, который подходит для всех возрастов и гарантированно поднимет настроение.


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 Теги темы: Встроенный кэш

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