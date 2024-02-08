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Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег)

Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) 1.6.35

25
6
Скачать (133 Мб)
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Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
ARTEM KOTOV
Версия:
1.6.35
Категория:
На русском / Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 133 Мб
id приложения:
net.defensezone3.ultra
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
19 985

Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) - Это версия игры с высокой детализацией всей графики. Цель армии -пробить оборону, но в этой игре вы стали ещё сильнее и готовы дать отпор любому. Поклонники серии и этой части турели сталкиваются с новыми противниками, балансом сил, бесконечным режимом и многими другими особенностями. HD и дополнения превращают уже успешную игру в поистине качественный продукт, который понравится всем любителям жанра. В вашем распоряжении будут старые, проверенные временем турели и совершенно новые экземпляры!


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) 1.6.35 взлом

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Скачать Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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