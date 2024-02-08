Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) - Это версия игры с высокой детализацией всей графики. Цель армии -пробить оборону, но в этой игре вы стали ещё сильнее и готовы дать отпор любому. Поклонники серии и этой части турели сталкиваются с новыми противниками, балансом сил, бесконечным режимом и многими другими особенностями. HD и дополнения превращают уже успешную игру в поистине качественный продукт, который понравится всем любителям жанра. В вашем распоряжении будут старые, проверенные временем турели и совершенно новые экземпляры!