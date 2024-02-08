Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) 1.6.35
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
ARTEM KOTOV
Версия:
1.6.35
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
25
Комментарии:
0
Просмотров:
19 985
Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) - Это версия игры с высокой детализацией всей графики. Цель армии -пробить оборону, но в этой игре вы стали ещё сильнее и готовы дать отпор любому. Поклонники серии и этой части турели сталкиваются с новыми противниками, балансом сил, бесконечным режимом и многими другими особенностями. HD и дополнения превращают уже успешную игру в поистине качественный продукт, который понравится всем любителям жанра. В вашем распоряжении будут старые, проверенные временем турели и совершенно новые экземпляры!
Информация о модах
Бесконечные деньги
Скачать Defense Zone 3 Ultra HD (Мод, много денег) 1.6.35 взлом
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