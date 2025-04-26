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Delivery From the Pain Offline (Встроенный кэш)

Delivery From the Pain Offline (Встроенный кэш) 1.0.9965

3
3
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Версия:
1.0.9965
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DigiPotato Studio
Категория:
Стратегии / Платные / На русском
Обновлено:
Вчера, 21:21
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 407 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 398
Скриншоты
Описание

Delivery From the Pain FULL - стратегия на выживание с фантастической ролевой историей. На разблокировку концовки может уйти более 30 часов, если вы знакомы с играми на выживание. Потрясающая забавная и довольно непростая игрушка - выживание на зомби-тематике, которая изначально вышла на десктопных платформах и покорила миллионы игроков, а теперь у владельцев мобильных устройств есть возможность испытать свои силы. По сюжету в медицинском институте была разработана вакцина от рака, но, как выяснилось, медицина превращала людей в ходячих мертвецов. Итак, вам нужно выжить в таких сложных условиях, собирая ресурсы, строя убежище, взаимодействуя с другими выжившими и, конечно же, уничтожая монстров.


Информация о модах

Полная версия игры.

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать Delivery From the Pain Offline (Встроенный кэш) 407 Мб Ссылка 2 407 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Delivery From the Pain Offline (Встроенный кэш)


Комментарии (3)
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Я
Я 6 января 2025 21:30
John_Si,
Ни знаю как у тебя, но у меня всё прекрасно работает, и без интернета 😏
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 июня 2023 00:08
John_Si, Играйте с интернетом?
0
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John_Si
John_Si 14 июня 2023 20:40
Не взломанная. Не работает без инета.
0
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