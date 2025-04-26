Delivery From the Pain FULL - стратегия на выживание с фантастической ролевой историей. На разблокировку концовки может уйти более 30 часов, если вы знакомы с играми на выживание. Потрясающая забавная и довольно непростая игрушка - выживание на зомби-тематике, которая изначально вышла на десктопных платформах и покорила миллионы игроков, а теперь у владельцев мобильных устройств есть возможность испытать свои силы. По сюжету в медицинском институте была разработана вакцина от рака, но, как выяснилось, медицина превращала людей в ходячих мертвецов. Итак, вам нужно выжить в таких сложных условиях, собирая ресурсы, строя убежище, взаимодействуя с другими выжившими и, конечно же, уничтожая монстров.
Полная версия игры.
Скачать Delivery From the Pain Offline (Встроенный кэш) v1.0.9965 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.