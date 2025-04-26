Описание

Delivery From the Pain FULL - стратегия на выживание с фантастической ролевой историей. На разблокировку концовки может уйти более 30 часов, если вы знакомы с играми на выживание. Потрясающая забавная и довольно непростая игрушка - выживание на зомби-тематике, которая изначально вышла на десктопных платформах и покорила миллионы игроков, а теперь у владельцев мобильных устройств есть возможность испытать свои силы. По сюжету в медицинском институте была разработана вакцина от рака, но, как выяснилось, медицина превращала людей в ходячих мертвецов. Итак, вам нужно выжить в таких сложных условиях, собирая ресурсы, строя убежище, взаимодействуя с другими выжившими и, конечно же, уничтожая монстров.