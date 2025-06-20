Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег) 2.3.0
Warriors of the Universe Online - Игра с двумя режимами, в которой вы сможете играть в одиночную игру или в режиме игры с друзьями. Сражайтесь с врагами разных классов, например - шиноби-ниндзя, синигами и супергерои. Кроме того, вы имеете возможность создавать собственного уникального персонажа, как вам нравится. Изменяйте внешний вид любимых персонажей и их способности.
Сражайтесь с другими игроками в режиме 8 на 8 или выбирайте другой режим игры. Есть ещё режим башен, режим вторжения.
Постепенно разблокируйте всех аниме персонажей и их способности.
Много денег
Скачать Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег) v2.3.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.