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Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег)

Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег) 2.3.0

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Версия:
2.3.0
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Gamer Mind
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 460
Скриншоты
Описание

Warriors of the Universe Online - Игра с двумя режимами, в которой вы сможете играть в одиночную игру или в режиме игры с друзьями. Сражайтесь с врагами разных классов, например - шиноби-ниндзя, синигами и супергерои. Кроме того, вы имеете возможность создавать собственного уникального персонажа, как вам нравится. Изменяйте внешний вид любимых персонажей и их способности.


Сражайтесь с другими игроками в режиме 8 на 8 или выбирайте другой режим игры. Есть ещё режим башен, режим вторжения.

Постепенно разблокируйте всех аниме персонажей и их способности.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Пиксельные игры на Андроид
Пиксельные игры на Андроид
 Теги темы: Много денег, Пиксельная

Скачать Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег) v2.3.0 MOD APK

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Скачать Warriors of the Universe Online (Мод, Много денег) 107 Мб Ссылка 2 107 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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