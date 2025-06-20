Описание

Warriors of the Universe Online - Игра с двумя режимами, в которой вы сможете играть в одиночную игру или в режиме игры с друзьями. Сражайтесь с врагами разных классов, например - шиноби-ниндзя, синигами и супергерои. Кроме того, вы имеете возможность создавать собственного уникального персонажа, как вам нравится. Изменяйте внешний вид любимых персонажей и их способности.





Сражайтесь с другими игроками в режиме 8 на 8 или выбирайте другой режим игры. Есть ещё режим башен, режим вторжения.

Постепенно разблокируйте всех аниме персонажей и их способности.