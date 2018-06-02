Описание

1941 AirAttack: Airplane Games приглашает вас перенестись в первые годы Второй мировой войны (1941–1945), чтобы защитить небо и сразиться с угрозой сил Оси. В роли командира эскадрильи вы будете управлять легендарными истребителями, участвовать в захватывающих воздушных боях и менять ход истории.





Погрузитесь в динамичный геймплей с сюрреалистичной графикой и первоклассным звуком. 1941 AirAttack идеально подойдёт любителям аркадных шутеров, военных симуляторов и игр с ретро-атмосферой. Побеждайте врагов, доминируйте в воздушных боях и докажите, что вы достойны звания героя. Готовы вступить в бой? Возьмите управление в свои руки и начните свой путь к победе!