android-1.ru / Игры / Аркады / 1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню)
1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню)

1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню) 6.5

Станьте героем воздушных сражений Второй мировой войны
0
1
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
6.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Onegame Global Studio
Категория:
Аркады / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
305
Скриншоты
Описание

1941 AirAttack: Airplane Games приглашает вас перенестись в первые годы Второй мировой войны (1941–1945), чтобы защитить небо и сразиться с угрозой сил Оси. В роли командира эскадрильи вы будете управлять легендарными истребителями, участвовать в захватывающих воздушных боях и менять ход истории.


Погрузитесь в динамичный геймплей с сюрреалистичной графикой и первоклассным звуком. 1941 AirAttack идеально подойдёт любителям аркадных шутеров, военных симуляторов и игр с ретро-атмосферой. Побеждайте врагов, доминируйте в воздушных боях и докажите, что вы достойны звания героя. Готовы вступить в бой? Возьмите управление в свои руки и начните свой путь к победе!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
  • Без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать 1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню) v6.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать 1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню) 124 Мб Ссылка 2 124 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню)
Dino Squad: Dinosaur Shooter (Мод меню)
Version: 0.26.2
One Hand Clapping (Мод, Unlocked)
One Hand Clapping (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.51
Архейм – воюющее королевство (Мод меню)
Архейм – воюющее королевство (Мод меню)
Version: 3.8.202
Reign of Empire (Мод меню)
Reign of Empire (Мод меню)
Version: 2.6.18
Алмазный квест: без спешки! (Мод меню)
Алмазный квест: без спешки! (Мод меню)
Version: 3.14
Epic Apes: MMO Survival (Мод меню)
Epic Apes: MMO Survival (Мод меню)
Version: 1.2.7-rc585
Fairy Village (Мод, Много денег)
Fairy Village (Мод, Много денег)
Version: 1.2
Fairy Village (Мод, Много денег)
Fairy Village (Мод, Много денег)
Version: 1.3

Отзывы о 1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив