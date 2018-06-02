1941 AirAttack: Airplane Games (Мод меню) 6.5
Станьте героем воздушных сражений Второй мировой войны
Версия:
6.5
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Onegame Global Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 19:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 124 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
305
Описание
1941 AirAttack: Airplane Games приглашает вас перенестись в первые годы Второй мировой войны (1941–1945), чтобы защитить небо и сразиться с угрозой сил Оси. В роли командира эскадрильи вы будете управлять легендарными истребителями, участвовать в захватывающих воздушных боях и менять ход истории.
Погрузитесь в динамичный геймплей с сюрреалистичной графикой и первоклассным звуком. 1941 AirAttack идеально подойдёт любителям аркадных шутеров, военных симуляторов и игр с ретро-атмосферой. Побеждайте врагов, доминируйте в воздушных боях и докажите, что вы достойны звания героя. Готовы вступить в бой? Возьмите управление в свои руки и начните свой путь к победе!
Информация о модах
- Меню Мод
- Скорость игры
- Без рекламы
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