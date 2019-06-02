Описание

Reign of Empire переносит вас в мир стратегий, где вам предстоит возглавить некогда процветающий народ, ныне разрушенный врагами. Постройте свою цивилизацию с нуля, укрепите замок, изучите окружающий мир и подготовьтесь к войне. Открывайте новые постройки, производите товары и развивайте экономику, чтобы создать могущественное государство, готовое к масштабным битвам.





Объединяйтесь в альянсы, вступайте в сражения с другими игроками и расширяйте свои владения, захватывая вражеские земли. Reign of Empire — это ваш шанс доказать своё стратегическое мастерство и стать лидером, которому подвластен мир. Готовы начать поход, покорить соседей и вернуть славу своей цивилизации? Присоединяйтесь к битве замков прямо сейчас!