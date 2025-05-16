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Archero 2 (Мод меню)

Archero 2 (Мод меню) 1.0.16

Эпические сражения и спасение мира в новом поколении роглайков
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Версия:
1.0.16
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Habby
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 424 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 116
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Archero 2, продолжение легендарного мобильного роглайка, которое открывает новую эру приключений! Встаньте на место нового героя, чтобы сразиться с тёмными силами и восстановить баланс в мире. Развивайте свои навыки, экспериментируйте с уникальными комбинациями умений и вступайте в захватывающие битвы, где каждая попытка приближает к победе.


История великого лучника, ставшего предводителем тёмных сил, ставит перед вами непростую задачу — спасти мир и разрушить планы короля демонов. Archero 2 предлагает динамичный геймплей, насыщенный испытаниями и стратегическими решениями. Присоединяйтесь к тысячам игроков и раскройте тайны прошлого, чтобы стать новым героем легенды!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость боя
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Archero 2 (Мод меню) v1.0.16 MOD APK

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Скачать Archero 2 (Мод меню) 424 Мб Ссылка 2 424 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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