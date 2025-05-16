Archero 2 (Мод меню) 1.0.16
Эпические сражения и спасение мира в новом поколении роглайков
Добро пожаловать в Archero 2, продолжение легендарного мобильного роглайка, которое открывает новую эру приключений! Встаньте на место нового героя, чтобы сразиться с тёмными силами и восстановить баланс в мире. Развивайте свои навыки, экспериментируйте с уникальными комбинациями умений и вступайте в захватывающие битвы, где каждая попытка приближает к победе.
История великого лучника, ставшего предводителем тёмных сил, ставит перед вами непростую задачу — спасти мир и разрушить планы короля демонов. Archero 2 предлагает динамичный геймплей, насыщенный испытаниями и стратегическими решениями. Присоединяйтесь к тысячам игроков и раскройте тайны прошлого, чтобы стать новым героем легенды!
- Меню Мод
- Скорость боя
Скачать Archero 2 (Мод меню) v1.0.16 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.