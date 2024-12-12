Описание

Добро пожаловать в Star Trek™ Timelines, где вы станете капитаном собственного звездолёта и отправитесь в захватывающее путешествие через пространство и время. Откройте новые миры, сражайтесь с временными аномалиями и спасайте галактику, объединяя героев и злодеев из всей истории Star Trek™. Эта игра впервые предлагает персонажей и корабли из нового сериала Star Trek: Discovery, делая её незаменимой для поклонников франшизы.





Соберите команду из культовых персонажей, улучшайте свой корабль и участвуйте в динамичных космических боях. Star Trek™ Timelines сочетает стратегию и ролевой геймплей, позволяя вам исследовать галактику и решать сложные задачи. Вступите в Звёздный флот, скооперируйтесь с друзьями и станьте частью легендарной вселенной, покоряя неизведанные горизонты!