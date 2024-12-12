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Star Trek™ Timelines (Мод меню)

Star Trek™ Timelines (Мод меню) 11.1.0

Космические приключения и стратегии в культовой вселенной
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Версия:
11.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Tilting Point
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
134
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Star Trek™ Timelines, где вы станете капитаном собственного звездолёта и отправитесь в захватывающее путешествие через пространство и время. Откройте новые миры, сражайтесь с временными аномалиями и спасайте галактику, объединяя героев и злодеев из всей истории Star Trek™. Эта игра впервые предлагает персонажей и корабли из нового сериала Star Trek: Discovery, делая её незаменимой для поклонников франшизы.


Соберите команду из культовых персонажей, улучшайте свой корабль и участвуйте в динамичных космических боях. Star Trek™ Timelines сочетает стратегию и ролевой геймплей, позволяя вам исследовать галактику и решать сложные задачи. Вступите в Звёздный флот, скооперируйтесь с друзьями и станьте частью легендарной вселенной, покоряя неизведанные горизонты!


Информация о модах
  • Меню Мод
  • Скорость игры
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Star Trek™ Timelines (Мод меню) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

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