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Moonshades: РПГ-Подземелье (Мод, Бесплатные покупки)

Moonshades: РПГ-Подземелье (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.22

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7
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Версия:
1.9.22
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BaldrickSoft Games
Категория:
Без интернета / На русском / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 648

Moonshades – Встречайте крутую RPG-игру в офлайн формате - то есть она не требует подключения к интернету. Сражайтесь с эпичными монстрами в подземельях чёрного замка, игра будет с видом от первого лица, вы буквально будете бродить по подземельям и искать противников, амуницию и оружие! Это место наполнено древней магией и сильной историей, проходите захватывающий сюжет, каждая встреча с персонажами только на русском языке! Вы будете встречать монстров похожих на диабло, пауков-мутантов и других не менее опасных обитателей этих подземелий.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Мод меню
  • Откройте тайник, чтобы получить 9999 золотых.
  • Добавить драгоценные камни

Мод 2

  • Режим бога



 Теги темы: Бесплатные покупки, от первого лица

Скачать Moonshades: РПГ-Подземелье (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.22 взлом

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MOD V1 138 Мб MOD V2 138 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 138 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 138 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Moonshades: РПГ-Подземелье (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (1)
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Юрий Кириллов
Юрий Кириллов 3 ноября 2022 01:36
Мод нерабочий
+5
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