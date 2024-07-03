Moonshades: РПГ-Подземелье (Мод, Бесплатные покупки) 1.9.22
Версия:
1.9.22
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BaldrickSoft Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:22
Возраст:
Требуется места:
≈ 138 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
25 648
Moonshades – Встречайте крутую RPG-игру в офлайн формате - то есть она не требует подключения к интернету. Сражайтесь с эпичными монстрами в подземельях чёрного замка, игра будет с видом от первого лица, вы буквально будете бродить по подземельям и искать противников, амуницию и оружие! Это место наполнено древней магией и сильной историей, проходите захватывающий сюжет, каждая встреча с персонажами только на русском языке! Вы будете встречать монстров похожих на диабло, пауков-мутантов и других не менее опасных обитателей этих подземелий.
Информация о модах
Мод 1
- Мод меню
- Откройте тайник, чтобы получить 9999 золотых.
- Добавить драгоценные камни
Мод 2
- Режим бога
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