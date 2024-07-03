Moonshades – Встречайте крутую RPG-игру в офлайн формате - то есть она не требует подключения к интернету. Сражайтесь с эпичными монстрами в подземельях чёрного замка, игра будет с видом от первого лица, вы буквально будете бродить по подземельям и искать противников, амуницию и оружие! Это место наполнено древней магией и сильной историей, проходите захватывающий сюжет, каждая встреча с персонажами только на русском языке! Вы будете встречать монстров похожих на диабло, пауков-мутантов и других не менее опасных обитателей этих подземелий.