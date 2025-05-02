Описание

В Obsidian Knight RPG вам предстоит стать Рыцарем Обсидиана и раскрыть секреты загадочного исчезновения короля. Судьба королевства лежит в ваших руках, ведь Семеро, могущественные правители, скрывают свои истинные намерения. Исследуйте захватывающий фэнтезийный мир, наполненный рыцарями, бандитами, гигантами и мифическими созданиями, сражаясь за истину и справедливость.





Obsidian Knight RPG сочетает в себе роглайк-приключения, динамичные бои и уникальную систему кастомизации. Развивайте своего персонажа, создавая мощные комбинации навыков, собирая редкие предметы и улучшая свои способности. Каждый новый забег дарит свежий опыт, где стратегии, тактика и мастерство становятся ключами к победе. Сможете ли вы спасти королевство и узнать всю правду?