Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки) 1.96
Опасные тайны и эпические битвы в фантастической вселенной
В Obsidian Knight RPG вам предстоит стать Рыцарем Обсидиана и раскрыть секреты загадочного исчезновения короля. Судьба королевства лежит в ваших руках, ведь Семеро, могущественные правители, скрывают свои истинные намерения. Исследуйте захватывающий фэнтезийный мир, наполненный рыцарями, бандитами, гигантами и мифическими созданиями, сражаясь за истину и справедливость.
Obsidian Knight RPG сочетает в себе роглайк-приключения, динамичные бои и уникальную систему кастомизации. Развивайте своего персонажа, создавая мощные комбинации навыков, собирая редкие предметы и улучшая свои способности. Каждый новый забег дарит свежий опыт, где стратегии, тактика и мастерство становятся ключами к победе. Сможете ли вы спасти королевство и узнать всю правду?
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.