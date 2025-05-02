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Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки)

Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки) 1.96

Опасные тайны и эпические битвы в фантастической вселенной
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Версия:
1.96
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ActFirst Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:13
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 579
Скриншоты
Описание

В Obsidian Knight RPG вам предстоит стать Рыцарем Обсидиана и раскрыть секреты загадочного исчезновения короля. Судьба королевства лежит в ваших руках, ведь Семеро, могущественные правители, скрывают свои истинные намерения. Исследуйте захватывающий фэнтезийный мир, наполненный рыцарями, бандитами, гигантами и мифическими созданиями, сражаясь за истину и справедливость.


Obsidian Knight RPG сочетает в себе роглайк-приключения, динамичные бои и уникальную систему кастомизации. Развивайте своего персонажа, создавая мощные комбинации навыков, собирая редкие предметы и улучшая свои способности. Каждый новый забег дарит свежий опыт, где стратегии, тактика и мастерство становятся ключами к победе. Сможете ли вы спасти королевство и узнать всю правду?


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки) v1.96 MOD APK

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Скачать Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Obsidian Knight RPG (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (7)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 30 марта 2025 18:45
Starha, Добрый день, что вас не устраивает? Что-то не работает? Помните пожалуйста, что не каждый мод может быть совместим с вашим устройством
-2
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Starha
Starha 30 марта 2025 18:37
Я с каждой скачанной игрой в вас всё больше разочаруюсь не хотите перестать обманывать?
0
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Viktor
Viktor 28 марта 2025 13:02
Где монеты.вы хоть что-то умеете нормально делать
+1
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Аааааа
Аааааа 11 марта 2025 22:45
Нет монет вообще почему?
+1
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Гэри_05
Гэри_05 2 марта 2025 13:33
GLLensifal, спосибо
0
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 1 марта 2025 19:52
Гэри_05, Постараемся обновить в скором времени
+1
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Гэри_05
Гэри_05 1 марта 2025 18:27
Пожалуйста😫🙏обновите до версии 1.1.9🙏
+2
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