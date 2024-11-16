android-1.ru / Игры / Ролевые / Sugar Conflict (Мод меню)
Sugar Conflict (Мод меню)

Sugar Conflict (Мод меню) 1.14

Погрузитесь в сладкое приключение с очаровательными героями
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.14
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Sugar Conflict — это ролевая игра, где вас ждёт удивительное путешествие по миру, вдохновлённому сладостями и десертами. Более 150 уникальных персонажей, включая Песочное Печенье, Ангельский Торт и Бланманже, готовы присоединиться к вашему приключению. Повышая их привлекательность, вы сможете раскрыть их милые и увлекательные истории, полностью озвученные для максимального погружения.


Боевая система представляет собой пошаговые командные сражения, которые легко освоить даже новичкам, но они всё же требуют стратегического подхода. Великолепная анимация и специальные движения делают каждую битву настоящим зрелищем. Помимо боевых событий, игра предлагает весёлые мероприятия, такие как опросы популярности и соревнования, где вы можете продемонстрировать свою привязанность к любимым персонажам.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Sugar Conflict (Мод меню) v1.14 MOD APK

Скачать Sugar Conflict (Мод меню) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Soul Land: New World (Мод меню)
Soul Land: New World (Мод меню)
Version: 0.12.134
Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню)
Mini Heroes: Magic Throne (Мод меню)
Version: 1.18.18
Cunt Merge (Мод, Много монет)
Cunt Merge (Мод, Много монет)
Version: 1.0.3
Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked)
Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.7
Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked)
Werewolves 2: Pack Mentality (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.21
Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню)
Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню)
Version: 1.04
RPG Party! (Мод, Без рекламы)
RPG Party! (Мод, Без рекламы)
Version: 0.128
Smith Story II (Мод Меню)
Smith Story II (Мод Меню)
Version: 0.0.100

Отзывы о Sugar Conflict (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив