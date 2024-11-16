Описание

Sugar Conflict — это ролевая игра, где вас ждёт удивительное путешествие по миру, вдохновлённому сладостями и десертами. Более 150 уникальных персонажей, включая Песочное Печенье, Ангельский Торт и Бланманже, готовы присоединиться к вашему приключению. Повышая их привлекательность, вы сможете раскрыть их милые и увлекательные истории, полностью озвученные для максимального погружения.





Боевая система представляет собой пошаговые командные сражения, которые легко освоить даже новичкам, но они всё же требуют стратегического подхода. Великолепная анимация и специальные движения делают каждую битву настоящим зрелищем. Помимо боевых событий, игра предлагает весёлые мероприятия, такие как опросы популярности и соревнования, где вы можете продемонстрировать свою привязанность к любимым персонажам.