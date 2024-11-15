Werewolves 3: Evolution's End — финальная часть знаменитой серии Джеффри Дина «Коготь, тень и мудрец». Это захватывающая текстовая история на 550 000 слов, где каждый ваш выбор имеет значение, определяя судьбу не только вашей стаи, но и всего мира. Без графики и звуковых эффектов, игра полностью полагается на ваше воображение, чтобы оживить эпическую борьбу оборотней и человечества.
После долгих лет тайн и конфликтов, война наконец разгорается открыто. С одной стороны, Движение за суверенитет человечества (HSM), возглавляемое вашим отцом, полковником Уильямсом — оборотнем, скрывающим свою природу. С другой стороны, разрозненные стаи, стремящиеся к выживанию и свободе. Ваши решения будут направлять ход событий, определяя, будет ли найден мир между видами или же всё закончится разрушительной войной. Какую сторону вы выберете в финальной главе, когда линии между врагами и союзниками окончательно размыты?
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенные характеристики (навыки)
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