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Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked)

Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

Werewolves 3: Evolution's End — финальная часть знаменитой серии Джеффри Дина «Коготь, тень и мудрец». Это захватывающая текстовая история на 550 000 слов, где каждый ваш выбор имеет значение, определяя судьбу не только вашей стаи, но и всего мира. Без графики и звуковых эффектов, игра полностью полагается на ваше воображение, чтобы оживить эпическую борьбу оборотней и человечества.


После долгих лет тайн и конфликтов, война наконец разгорается открыто. С одной стороны, Движение за суверенитет человечества (HSM), возглавляемое вашим отцом, полковником Уильямсом — оборотнем, скрывающим свою природу. С другой стороны, разрозненные стаи, стремящиеся к выживанию и свободе. Ваши решения будут направлять ход событий, определяя, будет ли найден мир между видами или же всё закончится разрушительной войной. Какую сторону вы выберете в финальной главе, когда линии между врагами и союзниками окончательно размыты?


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенные характеристики (навыки)

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked) v1.0.7 MOD APK

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Скачать Werewolves 3: Evolution's End (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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