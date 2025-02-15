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Black Legend: Monkey Demon (Мод меню)

Black Legend: Monkey Demon (Мод меню) 1.0.3

Отправьтесь в захватывающее приключение с уникальными героями и редкими наградами
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dreamstar Network Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63
Скриншоты
Описание

Black Legend: Monkey Demon — это увлекательная RPG с элементами автоматического геймплея, которая позволяет вам наслаждаться приключениями, даже если у вас мало свободного времени. Постоянные награды, сундуки с редкими сокровищами и высокая скорость выпадения снаряжения делают игру насыщенной и приносят чувство удовольствия от достижения.


Формируйте команду уникальных компаньонов через комплексную систему призыва. Каждый герой обладает особыми навыками и интересной предысторией, добавляя разнообразия вашим стратегиям. Вместе с командой отправляйтесь в захватывающие совместные приключения, раскрывайте тайны и наслаждайтесь гибкостью боевых решений. Black Legend: Monkey Demon — это ваш шанс стать героем легенды!


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Black Legend: Monkey Demon (Мод меню) 163 Мб Ссылка 2 163 Мб

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