Black Legend: Monkey Demon (Мод меню) 1.0.3
Отправьтесь в захватывающее приключение с уникальными героями и редкими наградами
Версия:
1.0.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dreamstar Network Limited
Обновлено:
Сегодня, 15:27
Возраст:
Требуется места:
≈ 163 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
63
Описание
Black Legend: Monkey Demon — это увлекательная RPG с элементами автоматического геймплея, которая позволяет вам наслаждаться приключениями, даже если у вас мало свободного времени. Постоянные награды, сундуки с редкими сокровищами и высокая скорость выпадения снаряжения делают игру насыщенной и приносят чувство удовольствия от достижения.
Формируйте команду уникальных компаньонов через комплексную систему призыва. Каждый герой обладает особыми навыками и интересной предысторией, добавляя разнообразия вашим стратегиям. Вместе с командой отправляйтесь в захватывающие совместные приключения, раскрывайте тайны и наслаждайтесь гибкостью боевых решений. Black Legend: Monkey Demon — это ваш шанс стать героем легенды!
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
- Множитель защиты
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