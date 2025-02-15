Описание

Black Legend: Monkey Demon — это увлекательная RPG с элементами автоматического геймплея, которая позволяет вам наслаждаться приключениями, даже если у вас мало свободного времени. Постоянные награды, сундуки с редкими сокровищами и высокая скорость выпадения снаряжения делают игру насыщенной и приносят чувство удовольствия от достижения.





Формируйте команду уникальных компаньонов через комплексную систему призыва. Каждый герой обладает особыми навыками и интересной предысторией, добавляя разнообразия вашим стратегиям. Вместе с командой отправляйтесь в захватывающие совместные приключения, раскрывайте тайны и наслаждайтесь гибкостью боевых решений. Black Legend: Monkey Demon — это ваш шанс стать героем легенды!