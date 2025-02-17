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Beast Chopper: Red and Frog (Мод меню)

Beast Chopper: Red and Frog (Мод меню) 1.3

Станьте мастером битвы и исследуйте мир опасностей
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Версия:
1.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
GABROS
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 250 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
38
Скриншоты
Описание

Beast Chopper: Red & Frog — это захватывающая RPG-игра в жанре экшн, где вы берете на себя роль Мясорубки — свирепого воина, обладающего исключительными навыками сражения. Погрузитесь в эпическое путешествие через леса с привидениями, мрачные подземелья и множество других локаций, наполненных опасными врагами, скрытыми угрозами и ценными наградами. Напряженные PvE-сражения проверят вашу стратегию и боевые способности на каждом шагу.


Используйте плавную боевую механику для настройки и улучшения своего оружия, открытия мощных навыков и развития персонажа. Даже в режиме ожидания игра позволяет вам прогрессировать, что делает её идеальной как для хардкорных игроков, так и для тех, кто предпочитает казуальный геймплей. Сражайтесь с колоссальными монстрами, побеждайте боссов и докажите, что вы неудержимая сила в этом динамичном и увлекательном приключении!


Информация о модах
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Beast Chopper: Red and Frog (Мод меню) 250 Мб Ссылка 2 250 Мб

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