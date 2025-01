Описание

Hunter: The Reckoning - The Beast of Glenkildove — это текстовый интерактивный роман Уильяма Брауна, разворачивающийся в мрачном Мире Тьмы, где ваше воображение становится главным инструментом погружения. Ваша цель — преследовать оборотня, который восемь лет назад убил вашего близкого друга, и столкнуться с прошлым, которое вы старались забыть.





Погружаясь в туманные долины и горы Ирландии, вы объединяете силы с друзьями, используя смекалку и оружие, чтобы выжить в мире, полном монстров. Но борьба не будет простой: перед вами встаёт выбор, кому доверять — фанатикам, учёным, криминальным кланам или загадочной корпорации, у каждой из которых свои цели. В Hunter: The Reckoning вас ждут сложные моральные дилеммы, насыщенный мир и напряжённая борьба за правду. Сможете ли вы раскрыть тайны Гленкилдоув и выйти победителем из охоты на зверя? Решение за вами!