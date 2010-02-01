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Hunter: Beast of Glenkildove (Мод, Unlocked)

Hunter: Beast of Glenkildove (Мод, Unlocked) 1.0.10

Охота на чудовищ: раскройте тайны прошлого
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Версия:
1.0.10
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
69
Скриншоты
Описание

Hunter: The Reckoning - The Beast of Glenkildove — это текстовый интерактивный роман Уильяма Брауна, разворачивающийся в мрачном Мире Тьмы, где ваше воображение становится главным инструментом погружения. Ваша цель — преследовать оборотня, который восемь лет назад убил вашего близкого друга, и столкнуться с прошлым, которое вы старались забыть.


Погружаясь в туманные долины и горы Ирландии, вы объединяете силы с друзьями, используя смекалку и оружие, чтобы выжить в мире, полном монстров. Но борьба не будет простой: перед вами встаёт выбор, кому доверять — фанатикам, учёным, криминальным кланам или загадочной корпорации, у каждой из которых свои цели. В Hunter: The Reckoning вас ждут сложные моральные дилеммы, насыщенный мир и напряжённая борьба за правду. Сможете ли вы раскрыть тайны Гленкилдоув и выйти победителем из охоты на зверя? Решение за вами!


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенная статистика (атрибуты) 

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Hunter: Beast of Glenkildove (Мод, Unlocked) v1.0.10 MOD APK

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Скачать Hunter: Beast of Glenkildove (Мод, Unlocked) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

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