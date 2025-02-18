High Seas Hero (Мод меню) 1.55229.54626
Герой океана: выживание в мире, поглощённом морями
High Seas Hero переносит вас в постапокалиптический мир, где суша исчезла под натиском океанов, а 80% человечества пали от голода, болезней и мутаций. Вы один из немногих выживших, и настало время стать легендарным героем океана.
Сразитесь с бесконечными волнами врагов, включая мутировавших морских созданий, и защищайтесь от их атак. Улучшайте своё оружие с помощью передовых постапокалиптических технологий, нажимая всего одну кнопку, и наслаждайтесь множеством наград, даже когда вы находитесь вне игры.
High Seas Hero предлагает динамичные сражения, простой геймплей и возможность бесконечного прогресса. Сможете ли вы преодолеть все опасности и выжить в мире, где море стало единственным домом? Ваше приключение начинается прямо сейчас!
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
Примечание: в игре есть проверка порога боевой мощи, улучшайте свой отряд и используйте моды разумно.
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