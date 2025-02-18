android-1.ru / Игры / Ролевые / High Seas Hero (Мод меню)
High Seas Hero (Мод меню)

High Seas Hero (Мод меню) 1.55229.54626

Герой океана: выживание в мире, поглощённом морями
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.55229.54626
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Century Games PTE. LTD.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
540
Скриншоты
Описание

High Seas Hero переносит вас в постапокалиптический мир, где суша исчезла под натиском океанов, а 80% человечества пали от голода, болезней и мутаций. Вы один из немногих выживших, и настало время стать легендарным героем океана.


Сразитесь с бесконечными волнами врагов, включая мутировавших морских созданий, и защищайтесь от их атак. Улучшайте своё оружие с помощью передовых постапокалиптических технологий, нажимая всего одну кнопку, и наслаждайтесь множеством наград, даже когда вы находитесь вне игры.


High Seas Hero предлагает динамичные сражения, простой геймплей и возможность бесконечного прогресса. Сможете ли вы преодолеть все опасности и выжить в мире, где море стало единственным домом? Ваше приключение начинается прямо сейчас!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога

Примечание: в игре есть проверка порога боевой мощи, улучшайте свой отряд и используйте моды разумно.

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать High Seas Hero (Мод меню) v1.55229.54626 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать High Seas Hero (Мод меню) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Black Clover M (Мод Меню)
Black Clover M (Мод Меню)
Version: 1.16.039
Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы)
Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы)
Version: 0.0.8028
Heroes Go (Мод меню)
Heroes Go (Мод меню)
Version: 1.0.009
Anime School Animal Love Story (Полная версия)
Anime School Animal Love Story (Полная версия)
Version: 1.108
Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)
Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)
Version: 2.0.4
PackMon Idle:Trainer Simulator (Мод меню)
PackMon Idle:Trainer Simulator (Мод меню)
Version: 1.0.10
World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked)
World of Kungfu: Dragon&Eagle (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.4
AFK Magic TD (Мод меню)
AFK Magic TD (Мод меню)
Version: 0.21.0

Отзывы о High Seas Hero (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив