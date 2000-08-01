Версия:
0.19.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Arizona GS
Обновлено:
Сегодня, 20:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
244
Описание
AFK Magic TD — это тактическая игра в жанре Tower Defense, где судьба королевства зависит от вас. Соберите команду из пяти могущественных героев, каждый из которых владеет уникальными заклинаниями и способностями, чтобы отражать волны врагов, стремящихся захватить ваши земли.
С десятками доступных героев, каждый с разной редкостью и навыками, игра предлагает безграничные возможности для создания стратегий. Призовите Вулкана для вызова разрушительных метеоров или используйте силу Дубового сердца, чтобы швырять деревья во врагов. AFK Magic TD сочетает динамичный геймплей, увлекательные битвы и богатый выбор героев, что делает каждое прохождение уникальным. Готовы защитить своё королевство? Начните играть уже сегодня!
Информация о модах
- Меню модов
- Слабый враг
- Режим Бога
- Без рекламы
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