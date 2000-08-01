android-1.ru / Игры / Ролевые / AFK Magic TD (Мод меню)
AFK Magic TD (Мод меню)

AFK Magic TD (Мод меню) 0.19.0

Соберите команду героев и спасите королевство!
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.19.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Arizona GS
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
244
Скриншоты
Описание

AFK Magic TD — это тактическая игра в жанре Tower Defense, где судьба королевства зависит от вас. Соберите команду из пяти могущественных героев, каждый из которых владеет уникальными заклинаниями и способностями, чтобы отражать волны врагов, стремящихся захватить ваши земли.


С десятками доступных героев, каждый с разной редкостью и навыками, игра предлагает безграничные возможности для создания стратегий. Призовите Вулкана для вызова разрушительных метеоров или используйте силу Дубового сердца, чтобы швырять деревья во врагов. AFK Magic TD сочетает динамичный геймплей, увлекательные битвы и богатый выбор героев, что делает каждое прохождение уникальным. Готовы защитить своё королевство? Начните играть уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Слабый враг
  • Режим Бога
  • Без рекламы
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать AFK Magic TD (Мод меню) v0.19.0 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать AFK Magic TD (Мод меню) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Wandering Mercenary Force (Мод меню)
Wandering Mercenary Force (Мод меню)
Version: 1.08.00
HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню)
HungryAliens X QWER, EggKim! (Мод Меню)
Version: 1165
Survival Wars (Мод меню)
Survival Wars (Мод меню)
Version: 1.2.47
Зачарованный рыцарь! (Мод меню)
Зачарованный рыцарь! (Мод меню)
Version: 1.100
Ever Legend: Idle RPG (Мод меню)
Ever Legend: Idle RPG (Мод меню)
Version: 3.0.84
God Keeper (Мод меню)
God Keeper (Мод меню)
Version: 1.0.6
Zombie Smash: BLAM! (Мод, Много урона)
Zombie Smash: BLAM! (Мод, Много урона)
Version: 0.6.0
JellyCat : Idle RPG (Мод, Тупые боты)
JellyCat : Idle RPG (Мод, Тупые боты)
Version: 1.6.19

Отзывы о AFK Magic TD (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив