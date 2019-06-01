Описание

Zombie Smash: BLAM! — это динамичный экшен с элементами выживания и хаоса, где вы столкнётесь с ордами безумных зомби в разрушенном городе. После крушения таинственного космического корабля мир погружается в хаос, а жители превращаются в злобных мутантов. Возьмите под контроль Фатти — обычного офисного работника, который становится героем благодаря своему опыту в видеоиграх и решимости спасти человечество.





Вооружитесь револьвером и отправьтесь в эпическое приключение, полное неожиданных поворотов, опасностей и сражений с полчищами врагов. Zombie Smash: BLAM! предлагает захватывающий геймплей с множеством уровней, улучшений оружия и эпических боссов. Используйте свою смекалку и навыки, чтобы выжить, разгадать тайны катастрофы и восстановить порядок в мире, охваченном хаосом!



















