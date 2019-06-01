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Zombie Smash: BLAM! (Мод, Много урона)

Zombie Smash: BLAM! 0.7.0

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Версия:
0.7.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Perfeggs
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 404 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
102
Скриншоты
Описание

Zombie Smash: BLAM! — это динамичный экшен с элементами выживания и хаоса, где вы столкнётесь с ордами безумных зомби в разрушенном городе. После крушения таинственного космического корабля мир погружается в хаос, а жители превращаются в злобных мутантов. Возьмите под контроль Фатти — обычного офисного работника, который становится героем благодаря своему опыту в видеоиграх и решимости спасти человечество.


Вооружитесь револьвером и отправьтесь в эпическое приключение, полное неожиданных поворотов, опасностей и сражений с полчищами врагов. Zombie Smash: BLAM! предлагает захватывающий геймплей с множеством уровней, улучшений оружия и эпических боссов. Используйте свою смекалку и навыки, чтобы выжить, разгадать тайны катастрофы и восстановить порядок в мире, охваченном хаосом!







Информация о модах

Увеличенный урон

Улучшение здоровья

Примечание: Вы можете увеличить здоровье при зеленом восстановлении в игре.

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 Теги темы: Много урона

Скачать Zombie Smash: BLAM! (Мод, Много урона) v0.7.0 MOD APK

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Скачать Zombie Smash: BLAM! (Мод, Много урона) 404 Мб Ссылка 2 404 Мб

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