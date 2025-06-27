Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню) v101
Пробудись из пепла, восстанови власть и веди орды тьмы
В Demonic Tao: 2D MMORPG ты приходишь в себя в образе низшего приспешника, отвергнутого собственными демонами. Некогда владыка хаоса, теперь ты — лишь тень прежней силы, заточённая в тёмных катакомбах. Каждый шёпот, каждый шрам напоминает: путь назад лежит через битвы с древними врагами, союзами из теней и поиском утраченных реликвий, способных пробудить сердце Демона.
Прокладывай дорогу к вершине через восемь перерождений, каждое открывающее новые классы и способности, и крафть своё мощное снаряжение старомодным способом. Выполняй эпические рейды, где стратегии меняются каждый час, и участвуйте в массовых PvP-схватках за контроль над землями. Система роста без явного гринда награждает за каждый шаг — и уже ты решаешь, станешь ли Повелителем Демонов или уступишь место новому вызову.
Меню модов
Множитель урона
Множитель защиты
Режим Бога
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.