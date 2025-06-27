android-1.ru / Игры / Ролевые / Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню)
Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню)

Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню) v101

Пробудись из пепла, восстанови власть и веди орды тьмы

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
101
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
DAERI SOFT Inc
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 15:07
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Описание

В Demonic Tao: 2D MMORPG ты приходишь в себя в образе низшего приспешника, отвергнутого собственными демонами. Некогда владыка хаоса, теперь ты — лишь тень прежней силы, заточённая в тёмных катакомбах. Каждый шёпот, каждый шрам напоминает: путь назад лежит через битвы с древними врагами, союзами из теней и поиском утраченных реликвий, способных пробудить сердце Демона.


Прокладывай дорогу к вершине через восемь перерождений, каждое открывающее новые классы и способности, и крафть своё мощное снаряжение старомодным способом. Выполняй эпические рейды, где стратегии меняются каждый час, и участвуйте в массовых PvP-схватках за контроль над землями. Система роста без явного гринда награждает за каждый шаг — и уже ты решаешь, станешь ли Повелителем Демонов или уступишь место новому вызову.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

Режим Бога

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню) v101 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню) 1 Гб Ссылка 2 1 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню)
Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню)
Version: 0.028
Roadman (Мод, Без рекламы)
Roadman (Мод, Без рекламы)
Version: 3.1.04
AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню)
AFK Dragon Warrior: Idle Quest (Мод Меню)
Version: 1.3.2
Rpg Idle Clicker (Мод Меню)
Rpg Idle Clicker (Мод Меню)
Version: 1.6.6
Tiny Reaper: Reborn (Мод меню)
Tiny Reaper: Reborn (Мод меню)
Version: 1.0.4
Warlord Call (Мод, Много денег)
Warlord Call (Мод, Много денег)
Version: 1.0
DreamStairs JP (Мод меню)
DreamStairs JP (Мод меню)
Version: 1.92
The Last Scion (Мод, Без рекламы)
The Last Scion (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.3

Отзывы о Demonic Tao: 2D MMORPG (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив