Описание

В Demonic Tao: 2D MMORPG ты приходишь в себя в образе низшего приспешника, отвергнутого собственными демонами. Некогда владыка хаоса, теперь ты — лишь тень прежней силы, заточённая в тёмных катакомбах. Каждый шёпот, каждый шрам напоминает: путь назад лежит через битвы с древними врагами, союзами из теней и поиском утраченных реликвий, способных пробудить сердце Демона.





Прокладывай дорогу к вершине через восемь перерождений, каждое открывающее новые классы и способности, и крафть своё мощное снаряжение старомодным способом. Выполняй эпические рейды, где стратегии меняются каждый час, и участвуйте в массовых PvP-схватках за контроль над землями. Система роста без явного гринда награждает за каждый шаг — и уже ты решаешь, станешь ли Повелителем Демонов или уступишь место новому вызову.