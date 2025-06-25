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Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню)

Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню) v0.028

Врывайся на арену, руби монстров и поднимайся к вершине рейтинга

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Версия:
0.028
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
HSgamesS
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 11:23
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 107 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Описание

В Герои Арены: Битва Монстров PvP ты окажешься в 2.5D-мире, где древние платформы кишат чудовищами и опасными ловушками. На каждом шагу — шипы, огненные жерла и рык агрессивных зверей. Бросайся в бой, прыгай по руинам, бей оружием или выстреливай заклинаниями: выжить сможет только самый проворный. Побеждая боссов, ты получаешь легендарное снаряжение, которое делает каждого удара ещё мощнее.


Но самое жаркое начинается, когда тебя зовут в PvP-сражения против реальных игроков. Используй гача-лут, чтобы собрать коллекцию героев и улучшить их навыки. Строй тактику: кто идёт в лоб, а кто охотится из тени. Сразись в режиме онлайн, докажи, кто настоящий чемпион арены, и подними свой ранг, собирая редкие артефакты и эпические бонусы. Каждая победа — шаг к твоей легенде.


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 Теги темы: Мод меню

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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