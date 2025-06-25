Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню) v0.028
Врывайся на арену, руби монстров и поднимайся к вершине рейтинга
В Герои Арены: Битва Монстров PvP ты окажешься в 2.5D-мире, где древние платформы кишат чудовищами и опасными ловушками. На каждом шагу — шипы, огненные жерла и рык агрессивных зверей. Бросайся в бой, прыгай по руинам, бей оружием или выстреливай заклинаниями: выжить сможет только самый проворный. Побеждая боссов, ты получаешь легендарное снаряжение, которое делает каждого удара ещё мощнее.
Но самое жаркое начинается, когда тебя зовут в PvP-сражения против реальных игроков. Используй гача-лут, чтобы собрать коллекцию героев и улучшить их навыки. Строй тактику: кто идёт в лоб, а кто охотится из тени. Сразись в режиме онлайн, докажи, кто настоящий чемпион арены, и подними свой ранг, собирая редкие артефакты и эпические бонусы. Каждая победа — шаг к твоей легенде.
МОД МЕНЮ
Бесплатная покупка в приложении
Скачать Герои Арены:Битва Монстров PvP (Мод Меню) v0.028 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.