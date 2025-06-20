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DreamStairs JP (Мод меню)

DreamStairs JP (Мод меню) 1.92

Шагай глубже в кошмар, храни рассудок и здоровье под взглядом костяных глаз
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Версия:
1.92
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
ひとりTRPG製作所
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Вчера, 23:50
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 99 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

DreamStairs — текстовая roguelike-RPG, где ты очнулся в чернильной пустоте перед бесконечной лестницей вниз. Каждые пять минут бросаешь кости судьбы, получаешь новые травмы или крохи надежды и решаешь, рискнёшь ли ещё на три пролёта. На каждом шаге индикаторы HP и Sanity-метр тают быстрее, а монстры-аллюзии шепчут твои страхи. Потуши факел — тьма пожрёт рассудок; медлишь — сами ступени рушатся. Сумеешь ли поймать грань, где ещё можно думать, но уже нельзя вернуться?


У лестницы 100 заявленных уровней, но финала нет: забег генерируют броски d20, 60+ случайных событий и 40 типов врагов. Собирай золото, чтобы покупать 12 видов оружия, талисманы разума и разовые заклинания, способные переломить бой. Между попытками прокачивай перки «сталь», «тень» и «песнь», дающие +10 % урона, шанс уклонения или восстановление рассудка после победы. Можно сохранить путь и вернуться офлайн, но помни: чем глубже падение, тем дороже следующий шаг. Береги игру без конца, брось вызов ночи — и докажи, что даже костяные глаза не удержат того, кто живёт надеждой.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
  • Вариант наград за добычу
  • Высокий статус
  • Убийство одним ударом
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 Теги темы: Мод меню

Скачать DreamStairs JP (Мод меню) v1.92 MOD APK

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Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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