DreamStairs JP (Мод меню) 1.92
Шагай глубже в кошмар, храни рассудок и здоровье под взглядом костяных глаз
DreamStairs — текстовая roguelike-RPG, где ты очнулся в чернильной пустоте перед бесконечной лестницей вниз. Каждые пять минут бросаешь кости судьбы, получаешь новые травмы или крохи надежды и решаешь, рискнёшь ли ещё на три пролёта. На каждом шаге индикаторы HP и Sanity-метр тают быстрее, а монстры-аллюзии шепчут твои страхи. Потуши факел — тьма пожрёт рассудок; медлишь — сами ступени рушатся. Сумеешь ли поймать грань, где ещё можно думать, но уже нельзя вернуться?
У лестницы 100 заявленных уровней, но финала нет: забег генерируют броски d20, 60+ случайных событий и 40 типов врагов. Собирай золото, чтобы покупать 12 видов оружия, талисманы разума и разовые заклинания, способные переломить бой. Между попытками прокачивай перки «сталь», «тень» и «песнь», дающие +10 % урона, шанс уклонения или восстановление рассудка после победы. Можно сохранить путь и вернуться офлайн, но помни: чем глубже падение, тем дороже следующий шаг. Береги игру без конца, брось вызов ночи — и докажи, что даже костяные глаза не удержат того, кто живёт надеждой.
- Меню модов
- Режим Бога
- Вариант наград за добычу
- Высокий статус
- Убийство одним ударом
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