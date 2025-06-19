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Tree of Savior: NEO

Tree of Savior: NEO 1.0.1

Подними меч и призови духов: сражайся за судьбу поющего королевства!
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
NEOCRAFT LIMITED
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:54
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Tree of Savior: NEO бросает тебя под кроны древних певчих деревьев, где каждый тропический запах смешан с эхом магии и далёким рёвом титанов. Ты выбираешь базовый класс, шагаешь по изумрудным тропам, собираешь съёмные умения и каждые пять минут вступаешь в тактические стычки с демонами — одна рука управляет комбо, другая кликает на духа-кошку, чтобы он бурей оглушил врагов. Пока звёзды шепчут, мир ждёт, чем ответишь именно ты.


Отвёрнутый от молчаливой рутины гринда, божественный класс-арсенал раскрывает третьи ранги: хочешь лечить павших воскрешением или топить стрелы врага тенью — развивай древо, мастеря гибридные билды. Прыгай в рейды на 72 богов-демонов, обходи смертельные механики и забирай редкие реликвии; исследуй 12 красочных регионов, прорывайся через 150 подземелий и бросай вызов игрокам на межсерверных турнирах. Деревья поют — пора вписать в их песни своё имя.


Информация о модах

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Скачать Tree of Savior: NEO 1.5 Гб Ссылка 2 1.5 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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