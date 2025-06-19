Описание

Tree of Savior: NEO бросает тебя под кроны древних певчих деревьев, где каждый тропический запах смешан с эхом магии и далёким рёвом титанов. Ты выбираешь базовый класс, шагаешь по изумрудным тропам, собираешь съёмные умения и каждые пять минут вступаешь в тактические стычки с демонами — одна рука управляет комбо, другая кликает на духа-кошку, чтобы он бурей оглушил врагов. Пока звёзды шепчут, мир ждёт, чем ответишь именно ты.





Отвёрнутый от молчаливой рутины гринда, божественный класс-арсенал раскрывает третьи ранги: хочешь лечить павших воскрешением или топить стрелы врага тенью — развивай древо, мастеря гибридные билды. Прыгай в рейды на 72 богов-демонов, обходи смертельные механики и забирай редкие реликвии; исследуй 12 красочных регионов, прорывайся через 150 подземелий и бросай вызов игрокам на межсерверных турнирах. Деревья поют — пора вписать в их песни своё имя.