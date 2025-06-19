Tree of Savior: NEO 1.0.1
Подними меч и призови духов: сражайся за судьбу поющего королевства!
Tree of Savior: NEO бросает тебя под кроны древних певчих деревьев, где каждый тропический запах смешан с эхом магии и далёким рёвом титанов. Ты выбираешь базовый класс, шагаешь по изумрудным тропам, собираешь съёмные умения и каждые пять минут вступаешь в тактические стычки с демонами — одна рука управляет комбо, другая кликает на духа-кошку, чтобы он бурей оглушил врагов. Пока звёзды шепчут, мир ждёт, чем ответишь именно ты.
Отвёрнутый от молчаливой рутины гринда, божественный класс-арсенал раскрывает третьи ранги: хочешь лечить павших воскрешением или топить стрелы врага тенью — развивай древо, мастеря гибридные билды. Прыгай в рейды на 72 богов-демонов, обходи смертельные механики и забирай редкие реликвии; исследуй 12 красочных регионов, прорывайся через 150 подземелий и бросай вызов игрокам на межсерверных турнирах. Деревья поют — пора вписать в их песни своё имя.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.