Heroes Survival (Мод меню) 0.6
Три героя, бесконечные волны, сотни апгрейдов и экшен каждую секунду боя
Фэнтезийный роглайт-экшен бросает тебя прямо на поляну, где рассвет встречают скелеты, а к закату подступают орки и каменные големы. В Heroes Survival ты берёшь воина с мечом, чародейку-буревестницу и эльфийскую лучницу, затем запускаешь таймер выживания: каждые пять секунд вокруг спавнятся цели, а автоатаки летят по ближайшей угрозе. Главное — двигаться, уклоняться, собирать руны опыта и удерживать полоску здоровья, пока экран пылает. Чем дольше живёшь, тем щедрее трофей и коварнее волна.
Между раундами тратишь кристаллы на динамические улучшения: усиливаешь меч, даришь чародейке цепную молнию или лучнице рикошет. Выборы случайны, поэтому каждый забег рождает новый билд. Позже открываются артефакты и пассивы, удваивающие скорость атаки или лечащие группу при критах. Каждые пять волн выходит элитный голем с особым паттерном; победишь — получишь камень души, который даёт вечный бафф и открывает новую карту кубического королевства.
- МОД МЕНЮ
- Режим Бога
- Множитель ОПЫТА
- Неограниченная валюта
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.