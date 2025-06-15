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Heroes Survival (Мод меню)

Heroes Survival (Мод меню) 0.6

Три героя, бесконечные волны, сотни апгрейдов и экшен каждую секунду боя
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Версия:
0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Go Dreams
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:58
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 95 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Фэнтезийный роглайт-экшен бросает тебя прямо на поляну, где рассвет встречают скелеты, а к закату подступают орки и каменные големы. В Heroes Survival ты берёшь воина с мечом, чародейку-буревестницу и эльфийскую лучницу, затем запускаешь таймер выживания: каждые пять секунд вокруг спавнятся цели, а автоатаки летят по ближайшей угрозе. Главное — двигаться, уклоняться, собирать руны опыта и удерживать полоску здоровья, пока экран пылает. Чем дольше живёшь, тем щедрее трофей и коварнее волна.


Между раундами тратишь кристаллы на динамические улучшения: усиливаешь меч, даришь чародейке цепную молнию или лучнице рикошет. Выборы случайны, поэтому каждый забег рождает новый билд. Позже открываются артефакты и пассивы, удваивающие скорость атаки или лечащие группу при критах. Каждые пять волн выходит элитный голем с особым паттерном; победишь — получишь камень души, который даёт вечный бафф и открывает новую карту кубического королевства.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Режим Бога
  • Множитель ОПЫТА
  • Неограниченная валюта
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Heroes Survival (Мод меню) v0.6 MOD APK

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Скачать Heroes Survival (Мод меню) 95 Мб Ссылка 2 95 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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