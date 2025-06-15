Описание

Фэнтезийный роглайт-экшен бросает тебя прямо на поляну, где рассвет встречают скелеты, а к закату подступают орки и каменные големы. В Heroes Survival ты берёшь воина с мечом, чародейку-буревестницу и эльфийскую лучницу, затем запускаешь таймер выживания: каждые пять секунд вокруг спавнятся цели, а автоатаки летят по ближайшей угрозе. Главное — двигаться, уклоняться, собирать руны опыта и удерживать полоску здоровья, пока экран пылает. Чем дольше живёшь, тем щедрее трофей и коварнее волна.





Между раундами тратишь кристаллы на динамические улучшения: усиливаешь меч, даришь чародейке цепную молнию или лучнице рикошет. Выборы случайны, поэтому каждый забег рождает новый билд. Позже открываются артефакты и пассивы, удваивающие скорость атаки или лечащие группу при критах. Каждые пять волн выходит элитный голем с особым паттерном; победишь — получишь камень души, который даёт вечный бафф и открывает новую карту кубического королевства.