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Paper Knight Quest (Мод меню)

Paper Knight Quest (Мод меню) 1.5.3

Исследуй кубический мир, собирай героев и покоряй подземелья в славе вечной
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Версия:
1.5.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ferris
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 01:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 106 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Paper Knight Quest: The Cube World встречает тебя ярким кубическим королевством, где рыцари и маги сложены из бумажных блоков. Каждые пять минут ты скользишь по боковой прокрутке, открываешь полурандомизированные комнаты, ищешь тайник с рунами и решаешь: рискнуть ещё этажом или вернуться к лагерю. Кассета подземелий рушится под ударами меча, а бросок куба определяет, получишь ли ты редкий чертёж щита. И всё это лишь пролог к путешествию за славой, которое начинается со свистом клинков и шорохом бумажных стен.


Дальше придётся думать, ведь пошаговые сражения требуют точной расстановки: объединяй до четырёх героев, комбинируй умения и усиливай их артефактами из кубов. Более 60 навыков открываются через древо талантов, а крафт оружия растит мощь между забегами. Еженедельные турниры и кооп-рейды приносят редкие кубы славы, а облачное сохранение даёт прыгнуть с Android на PC без потерь. Собери непобедимый отряд, расправь бумажные крылья и впиши своё имя в кубическую легенду!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
  • Неограниченный Кристо
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Paper Knight Quest (Мод меню) v1.5.3 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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