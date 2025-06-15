Описание

Paper Knight Quest: The Cube World встречает тебя ярким кубическим королевством, где рыцари и маги сложены из бумажных блоков. Каждые пять минут ты скользишь по боковой прокрутке, открываешь полурандомизированные комнаты, ищешь тайник с рунами и решаешь: рискнуть ещё этажом или вернуться к лагерю. Кассета подземелий рушится под ударами меча, а бросок куба определяет, получишь ли ты редкий чертёж щита. И всё это лишь пролог к путешествию за славой, которое начинается со свистом клинков и шорохом бумажных стен.





Дальше придётся думать, ведь пошаговые сражения требуют точной расстановки: объединяй до четырёх героев, комбинируй умения и усиливай их артефактами из кубов. Более 60 навыков открываются через древо талантов, а крафт оружия растит мощь между забегами. Еженедельные турниры и кооп-рейды приносят редкие кубы славы, а облачное сохранение даёт прыгнуть с Android на PC без потерь. Собери непобедимый отряд, расправь бумажные крылья и впиши своё имя в кубическую легенду!