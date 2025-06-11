Methods 4: The Best Detective (Мод, Unlocked) 4.0.1
Гонки умов продолжаются — 25 новых глав, всё ближе к финалу детективного турнира
Methods 4: The Best Detective — четвёртая часть визуального романа, посвящённого масштабному соревнованию ста детективов, каждый из которых стремится раскрыть серию тщательно продуманных преступлений. В мобильной версии игра разделена на пять эпизодов, и эта часть включает главы 61–85, продолжая захватывающее противостояние разума и обмана.
Игроку предстоит изучать улики и отвечать на вопросы с выбором, принимая участие в событиях, где на кону — миллион долларов и, возможно, свобода преступника. Детективы Эшдаун и Уэс прошли четвёртый этап, но ситуация обостряется: заговор Gamemasters, интриги Catscratcher и новые участники в борьбе за финал. Methods 4: The Best Detective поднимает ставки и ведёт к развязке интеллектуального марафона, где победа может достаться не тому, кто кажется самым сильным.
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