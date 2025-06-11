Описание

Methods 4: The Best Detective — четвёртая часть визуального романа, посвящённого масштабному соревнованию ста детективов, каждый из которых стремится раскрыть серию тщательно продуманных преступлений. В мобильной версии игра разделена на пять эпизодов, и эта часть включает главы 61–85, продолжая захватывающее противостояние разума и обмана.





Игроку предстоит изучать улики и отвечать на вопросы с выбором, принимая участие в событиях, где на кону — миллион долларов и, возможно, свобода преступника. Детективы Эшдаун и Уэс прошли четвёртый этап, но ситуация обостряется: заговор Gamemasters, интриги Catscratcher и новые участники в борьбе за финал. Methods 4: The Best Detective поднимает ставки и ведёт к развязке интеллектуального марафона, где победа может достаться не тому, кто кажется самым сильным.