Описание

Methods 5: The Last Stage — заключительная часть интерактивной визуальной новеллы о состязании ста детективов, каждый из которых пытается доказать своё превосходство, раскрывая преступления, придуманные самыми изощрёнными умами. В этой части содержатся главы 86–100, а также дополнительный сюжетный DLC "Methods: The Illusion Murders", раскрывающий новую серию загадочных дел.





Игровой процесс строится на анализе улик и выборе правильных ответов в ключевых моментах. Только внимательность и логика помогут приблизиться к победе — ведь на кону не только миллион долларов, но и право на свободу для преступника, если именно он окажется лучшим. Methods 5: The Last Stage — это напряжённый финал масштабной истории, где каждый вопрос может стать решающим.