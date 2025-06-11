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Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked)

Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked) 5.0.1

Финальные главы детективного турнира — разгадай убийства и раскрой последний обман
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Версия:
5.0.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Ролевые / Платные
Обновлено:
Сегодня, 13:25
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 587 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Methods 5: The Last Stage — заключительная часть интерактивной визуальной новеллы о состязании ста детективов, каждый из которых пытается доказать своё превосходство, раскрывая преступления, придуманные самыми изощрёнными умами. В этой части содержатся главы 86–100, а также дополнительный сюжетный DLC "Methods: The Illusion Murders", раскрывающий новую серию загадочных дел.


Игровой процесс строится на анализе улик и выборе правильных ответов в ключевых моментах. Только внимательность и логика помогут приблизиться к победе — ведь на кону не только миллион долларов, но и право на свободу для преступника, если именно он окажется лучшим. Methods 5: The Last Stage — это напряжённый финал масштабной истории, где каждый вопрос может стать решающим.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked) v5.0.1 MOD APK

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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