Methods 5: The Last Stage (Мод, Unlocked) 5.0.1
Финальные главы детективного турнира — разгадай убийства и раскрой последний обман
Methods 5: The Last Stage — заключительная часть интерактивной визуальной новеллы о состязании ста детективов, каждый из которых пытается доказать своё превосходство, раскрывая преступления, придуманные самыми изощрёнными умами. В этой части содержатся главы 86–100, а также дополнительный сюжетный DLC "Methods: The Illusion Murders", раскрывающий новую серию загадочных дел.
Игровой процесс строится на анализе улик и выборе правильных ответов в ключевых моментах. Только внимательность и логика помогут приблизиться к победе — ведь на кону не только миллион долларов, но и право на свободу для преступника, если именно он окажется лучшим. Methods 5: The Last Stage — это напряжённый финал масштабной истории, где каждый вопрос может стать решающим.
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