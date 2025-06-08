Описание

Heroes of Rome — это приключенческая стратегия с элементами управления временем, в которой ты отправляешься в эпическое путешествие вместе с Цезарем и его верными героями. Твоя цель — отыскать легендарную Розу любви на вершине Горы Богов, преодолевая опасные тропы, разрушенные мосты и магические преграды. Каждая миссия бросает вызов твоим планированию и скорости реакции: собери ресурсы, расчисти путь, активируй древние механизмы и сразись с лавовыми элементалями, ледяными титанами и даже с чарующей Медузой.





На выбор доступен режим на время для любителей соревновательного темпа и свободный режим без ограничений, чтобы играть в своём ритме. За успешные миссии ты получаешь престижные трофеи и открываешь новые уровни, каждый из которых становится всё сложнее и интереснее. Улучшай способности отряда, используй уникальные бонусы и веди героев Рима к славе. Heroes of Rome сочетает мифологию, стратегию и дух приключений в захватывающем игровом путешествии.