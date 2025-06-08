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Heroes of Rome (Мод, Unlocked)

Heroes of Rome (Мод, Unlocked) 1.0.0

Пройди путь героев Рима к вершине Горы Богов и сразись с мифическими чудовищами
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Runesoft GmbH
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Сегодня, 20:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 324 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Heroes of Rome — это приключенческая стратегия с элементами управления временем, в которой ты отправляешься в эпическое путешествие вместе с Цезарем и его верными героями. Твоя цель — отыскать легендарную Розу любви на вершине Горы Богов, преодолевая опасные тропы, разрушенные мосты и магические преграды. Каждая миссия бросает вызов твоим планированию и скорости реакции: собери ресурсы, расчисти путь, активируй древние механизмы и сразись с лавовыми элементалями, ледяными титанами и даже с чарующей Медузой.


На выбор доступен режим на время для любителей соревновательного темпа и свободный режим без ограничений, чтобы играть в своём ритме. За успешные миссии ты получаешь престижные трофеи и открываешь новые уровни, каждый из которых становится всё сложнее и интереснее. Улучшай способности отряда, используй уникальные бонусы и веди героев Рима к славе. Heroes of Rome сочетает мифологию, стратегию и дух приключений в захватывающем игровом путешествии.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Heroes of Rome (Мод, Unlocked) v1.0.0 MOD APK

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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